نادي الأسير: استمرار اعتقال الأسير الحلبي ترهيب للعاملين بالمؤسسات الحقوقية

وطن: قال نادي الأسير اليوم الإثنين إن استمرار سلطات الاحتلال اعتقال المدير السابق لمكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في غزة الأسير محمد الحلبي هو وترهيب خطير للعاملين في المؤسسات الحقوقية.

وأضاف بيان للنادي أن الاحتلال يستخدم الإرهاب بحق الحقوقيين، لإجبارهم على العمل وفق ما يخدم مشروعه، معتبراً أن قضية الأسير الحلبي والمعتقل منذ عام 2016، بما فيها من إجراءات تعسفية، اختبار للمنظومة الحقوقية الدولية، وإمكانية دفاعها عن عملها ورسالتها الإنسانية

وطالب كافة المؤسسات الدولية الحقوقية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الحلبي فوراً.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت بياناً الخميس طالبت فيه إسرائيل بإطلاق سراح الأسير الحلبي، المعتقل منذ أربعة أعوام دون حكم قضائي والذي تعرض لـ140 جلسة محاكمة سرّية.