وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

سيتي بنك: الدولار الأمريكي قد يهبط بما يصل إلى 20 بالمئة في 2021

16.11.2020 08:44 PM
سيتي بنك: الدولار الأمريكي قد يهبط بما يصل إلى 20 بالمئة في 2021

وطن: رجح "سيتي بنك" إمكانية أن يبدأ الدولار في الانخفاض بما يصل إلى 20% في عام 2021، في حال تم توزيع لقاحات كورونا على نطاق واسع والمساعدة في إحياء التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وذكر تقرير كتبه استراتيجيي في البنك الأمريكي أن "توزيع اللقاحات سيحدد جميع مؤشرات السوق، مما يسمح للدولار باتباع مسار مشابه للمسر الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات".

المصدر: روسيا اليوم

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير