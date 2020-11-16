لأول مرة.. وزير خارجية البحرين في دولة الاحتلال بعد غدٍ

وطن: يقوم وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، للمرة الأولى بزيارة رسمية لدولة الاحتلال، الأربعاء، بعد اتفاق تطبيع العلاقات، وفق ما أعلنت وكالة أنباء البحرين "بنا" الاثنين.

وكانت البحرين والإمارات،وقعتا في سبتمبر اتفاقي تطبيع مع الاحتلال.

وكتبت وكالة أنباء البحرين "يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب، الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 في زيارة رسمية".

وأضافت "تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام. وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل".

كذلك، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دولة الاحتلال هذا الأسبوع.

وأصبحت البحرين، وهي مقر الأسطول الخامس الأميركي، رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال بعد الإمارات الشهر الماضي والأردن في العام 1994 ومصر سنة 1979.

وفي السنوات الأخيرة، تقربت دولة الاحتلال من الدول الخليجية حليفة الولايات المتحدة، وخصوصا من البحرين والإمارات اللتين تتشاركان العداء نفسه حيال إيران.

(الحرة)