"قامات" توقع اتفاقية لتعزيز الوعي بالرواية الفلسطينية في تونس
وطن: وقعت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، والجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام اتفاقية تهدف إلى تعزيز الوعي الشعبي بالقضية الفلسطينية ومواجهة الخطاب الصهيوني الموجه للشباب العربي المستند على الأكاذيب وتزوير الحقائق؛ وذلك عبر تنظيم سلسلة عروض أفلام من إنتاج قامات تسلط الضوء على تجارب نضالية فردية وأعمال توثق مسيرة النضال الفلسطيني العادلة.
وجرت مراسم التوقيع، اليوم، برعاية سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التونسية؛ بحضور السفير هائل الفاهوم، وفاطمة القبجي عن مؤسسة قامات، ود. إبراهيم الرفاعي عن الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في تونس، ود. ناجح ميساوي من الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام.
وتعمل "قامات" على تعزيز الوعي الجمعي بالرواية الفلسطينية في وسط الشباب العربي والأجنبي، خاصة في ظل سعي الماكنة الإعلامية الصهيونية لكي الوعي العربي، وضرب مرتكزات الهوية الوطنية وتعزيز الصورة النمطية السلبية عن النضال الفلسطيني.