"قامات" توقع اتفاقية لتعزيز الوعي بالرواية الفلسطينية في تونس

وطن: وقعت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، والجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام اتفاقية تهدف إلى تعزيز الوعي الشعبي بالقضية الفلسطينية ومواجهة الخطاب الصهيوني الموجه للشباب العربي المستند على الأكاذيب وتزوير الحقائق؛ وذلك عبر تنظيم سلسلة عروض أفلام من إنتاج قامات تسلط الضوء على تجارب نضالية فردية وأعمال توثق مسيرة النضال الفلسطيني العادلة.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم، برعاية سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التونسية؛ بحضور السفير هائل الفاهوم، وفاطمة القبجي عن مؤسسة قامات، ود. إبراهيم الرفاعي عن الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في تونس، ود. ناجح ميساوي من الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام.

وتعمل "قامات" على تعزيز الوعي الجمعي بالرواية الفلسطينية في وسط الشباب العربي والأجنبي، خاصة في ظل سعي الماكنة الإعلامية الصهيونية لكي الوعي العربي، وضرب مرتكزات الهوية الوطنية وتعزيز الصورة النمطية السلبية عن النضال الفلسطيني.