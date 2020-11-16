بشار المصري يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية مركز برج اللقلق المقدسية

وطن: وقع بشار المصري مع رئيس مجلس إدارة جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي في مدينة القدس ناصر غيث، اتفاقية تعاون مشترك لمساندة ودعم أنشطة الجمعية.

وجاءت هذه الاتفاقية من منطلق أهمية دعم وإسناد الجمعيات والمؤسسات المقدسية لضمان استدامتها، عبر المساهمة في تعزيز الفعاليات الخاصة بالجمعية، إضافة إلى توفير التدريب للشباب المقدسي وفرص عمل لهم في مجموعة شركات مسار العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب غيث عن شكره لبشار المصري على الثقة الكبيرة التي أولاها لجمعية برج اللقلق، عبر هذه الاتفاقية التي تتوج عملا مشتركا سيكون باكورته تقديم الدعم والمساندة للفعاليات الخاصة بالجمعية، إضافة إلى مساندة الشباب المقدسي عبر الجمعية وفتح الآفاق أمامهم، الأمر الذي خفّف عنّا عبئا كبيرا.

وأكد "أن جمعية برج اللقلق المجتمعي حاضنة لكافة الفعاليات والنشاطات في مدينة القدس، والشباب المقدسي يستحقون منا العمل المستمر للحفاظ عليهم وإبعادهم عن الطرقات والآفات السلبية، ولكي نحافظ عليهم يجب العمل مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم القدس وأهلها".

بدوره، قال المصري "إن تمكين المواطن من العيش بكرامة دائمة على أرضه في ظل تهديدات وجودية محيطة به دوما، هو أغلى ما نستطيع تقديمه، ونعلم أن احتياجات القدس كثيرة؛ لكن نؤكد أنها على سلم أولوياتنا واهتماماتنا دائما، ولن نتوانى عن الوقوف إلى جانب المدينة المقدسة وأهلها الصامدون".

وأشار إلى "أن هذه الاتفاقية واحدة من مبادرات عديدة نفذناها في المدينة المقدسة، ونعدكم بتنفيذ مشاريع كبيرة في المستقبل القريب؛ لخدمة أهلنا في القدس الحبيبة". مشيدا بجهود جمعية مركز اللقلق في الحفاظ على أطفالنا وشبابنا هناك.

يشار إلى أن جمعية مركز برج اللقلق تأسس في العاشر من كانون أول عام 1991 كردّ فعل وسد منيع أمام الهجمات الإسرائيلية من جهة، والجمعيات الاستيطانية من جهة أُخرى. ويقع المركز على مساحة واسعة من أراضي البلدة القديمة حيث تصل مساحته إلى 9.5 دونمات مما يجعله المركز الأكبر في البلدة القديمة وفي فلسطين عموما. ويحتل موقعاً استراتيجياً في الركن الشمالي الشرقي للمدينة حيث يطل على ساحات المسجد الأقصى وعلى جبل الزيتون.