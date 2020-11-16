إغلاق 44 منشأة وتوقيف 179 مواطنا لمخالفة إجراءات كورونا بغزة

وطن: أعلنت الشرطة في غزة، يوم الإثنين، عن إغلاق عدد من المنشآت وتوقيف مواطنين بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ان المباحث أغلقت 44 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وحررت تعهدات على 78 منشأة بعدم التكرار، كما أنهت 19 تجمعًا لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح، وأوقفت 54 مواطنًا خالفوا إجراءات الوقاية.

وفي السياق، حررت شرطة المرور والنجدة 15 مخالفة حظر تجوال، و179 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من السائقين أو المواطنين، وحجزت 14 مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً، وخالفت 38 مركبة أثناء حظر التجوال.

وأشارت إلى أن شرطة البلديات تابعت الأسواق وإغلاق المحال التجارية بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، وأزالت البسطات العشوائية غير الملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية.

ولفتت إلى إزالة 42 بسطة، وحررت 22 تعهدًا لأصحاب محلات تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.

وذكر تقرير الشرطة خلال الـ24 ساعة الماضية أن العمليات استقبلت في فروعها 34 نداء استغاثة لمواطنين يحتاجون إلى توفير سبل الوقاية والسلامة، وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها.