صدم سيارة طليقته ثم طعنها وقتلها في عرابة بالداخل المحتل

وطن: قتلت وفاء عباهرة في مدينة عرابة بالداخل المحتل متأثرة بجروحها الحرجة إثر تعرضها لجريمة طعن، قبل ظهر اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن الضحية عباهرة التي تعرضت للطعن من قبل طليقها، ربيع كناعنة (40 عاما)، إذ كان يلاحقها إلى أن اصطدم بسيارتها وأوقفها ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلة حادة إلى أن تدخل عدد من المارة، ثم استقل سيارته وفر من المكان.

المشتبه به، ربيع كناعنة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا الساعة 11:09 بلاغا عن امرأة (41 عاما) فاقدة للوعي في عرابة، وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين العلاجات الأولية للمرأة ونقلوها إلى مستشفى 'بوريا' وأجروا لها عمليات إنعاش".

وقال المسعف عنان بدارنة إنه "عندما وصلنا إلى المكان رأينا المرأة ملقاة على الأرض وفاقدة للوعي، إذ أجرينا لها فحوصا طبية وكانت دون نبض وتنفس، وعلى إثر ذلك بدأنا بإجراء عمليات إنعاش متقدمة ثم جرى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة".

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين في مدخل عرابة، وفي أعقاب ذلك أقدم سائق السيارة الأولى على طعن سائقة السيارة الثانية، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة الخطورة (حسب مصادر طبية) ثم لاذ بالفرار من المكان".

وتجري أعمال بحث عن المشتبه به، هويته معروفة، ولم تبلغ عن اعتقاله لغاية كتابة هذه السطور.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجاري 81 ضحية بينها 15 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

والضحايا هنّ: شادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش بالنقب التي قتلت يوم 14 كانون الثاني/ يناير، نسرين عبد الحفيظ جبارة (36 عاما) من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم قتلت يوم 18 آذار/ مارس، تمام جبالي (84 عاما) من الطيبة قتلت يوم 25 آذار/ مارس، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد ونيفين عمراني (21 عاما) من حورة قتلن يوم 17 نيسان/ أبريل، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط قتلت يوم 12 حزيران/ يونيو، وفاء مصاروة (40 عاما) من الطيبة قتلت يوم 2 تموز/ يوليو، شريفة أبو معمر (30 عاما) من الرملة قتلت يوم 31 آب/ أغسطس، نورة كعبية (53 عاما) من عرب الهيب (رُمانة) قتلت في طوبا- الزنغرية يوم 20 آب/ أغسطس، حنين العبيد (27 عاما) من رهط قتلت يوم 10 أيلول/ سبتمبر، أمية حسن تيتي (60 عاما) من البعنة قتلت يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر، نجاح منصور (35 عاما) من كوكب أبو الهيجاء قتلت في حيفا يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر وعايدة أبو حسين (47 عاما) من باقة الغربية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتواصلت جرائم قتل النساء في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، دون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الذي يُنذِرُ بالخطر وغير الإنساني، وفي ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع الفلسطيني وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الواضح من متابعة الوضع القانوني لجرائم القتل الآخذة بالازدياد، وسط صمت مخجل وغير مبرر في المجتمع.

وجاء هذا إلى جانب الاستخفاف في تلقي شكاوى النساء المهددات وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة من قبل الشرطة، إذ يستدل من معطيات الجمعيات النسوية أنه في معظم الحالات تلقت الشرطة شكاوى من الضحايا بوجود خطر على حياة نساء ولم تقم الشرطة بتوفير الحماية لهن، ما أسفر عن قتلهن.

أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع 2020

والضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم هم كل من: سهير حسن (38 عاما) من ساجور، ورامي يعقوب أبو ظلام (41 عاما) من جديدة المكر، وحامد مجدي حسين (19 عاما) من البعنة، قتلوا معا فجر اليوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونسيم حسن الأطرش (17 عاما) من قرية الأطرش بالنقب يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر، عايدة أبو حسين (47 عاما) من باقة الغربية وجمعة الوحواح (42 عاما) من اللد ونواف الحاج أشقراني (23 عاما) من الطيرة يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، آدم زياد أمون (20 عاما) من يركا يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، إبراهيم عبد الحكيم مصاروة (25 عاما) من الطيبة يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر، نجاح منصور (35 عاما) من كوكب أبو الهيجاء يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر، سيمون أرماني (92 عاما) من اللد يوم 9 تشرين الثاني/ أكتوبر، أمية تيتي (58 عاما) من البعنة يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر، يوسف قبوعة (77 عاما) من قرية الفرعة بالنقب يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر، فادي أبو الرب (27 عاما) من حيفا يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر، محمد عراقي (19 عاما) من الطيرة يوم 29 أيلول/ سبتمبر، راشد دويكات (30 عاما) من يافا يوم 25 أيلول/سبتمبر، منهل أمون (62 عاما) من يركا يوم 21 أيلول/ سبتمبر، نزار أحمد زطمة (38 عاما) من الناصرة ومحمد عوني جبارين (22 عاما) من أم الفحم يوم 18 أيلول/ سبتمبر، جهاد أبو صعلوك (33 عاما) من اللد يوم 14 أيلول/ سبتمبر، غازي أمارة (35 عاما) من كفر كنا يوم 12 أيلول/ سبتمبر، حنين العبيد (27 عاما) من رهط يوم 10 أيلول/ سبتمبر، شريفة أبو معمر (30 عاما) يوم 31 آب/ أغسطس، فارس أبو عرار (22 عاما) من قلنسوة يوم 30 آب/ أغسطس، سامر أبو فاضل (24 عاما) من كفر قاسم يوم 28 آب/ أغسطس، أحمد ريان (60 عاما) من كابول يوم 23 آب/ أغسطس، نورة كعبية (53 عاما) من عرب الهيب يوم 21 آب/ أغسطس، محمد خالدي (40 عاما) من عرب الخوالد يوم 18 آب/ أغسطس، محمد أمين أبو رياش (19 سنة) من اللد يوم 7 آب/ أغسطس، خالد وليد حمد من أم الفحم وعلي حماد من يافا يوم 25 تموز/ يوليو، عمر كحيل من يافا يوم 20 تموز/ يوليو، أدهم بشارة (55 عاما) من الطيرة يوم 19 تموز/ يوليو، حسين أبو ذيب الطوري (55 عاما) من كفر قاسم يوم 19 تموز/ يوليو، سمير عمرية (50 عاما) من إبطن يوم 18 تموز/ يوليو، سعيد ورامي عساف (62 و27 عاما) من زيمر يوم 7 تموز/ يوليو، وفاء مصاروة (40 عاما) من الطيبة يوم 2 تموز/يوليو، نجيب عبد الله من كسرى سميع يوم 28 حزيران/ يونيو، إيهاب بيدوسي (32 عاما) من باقة الغربية يوم 23 حزيران/ يونيو، مالك أبو فول (24 عاما) من جت المثلث يوم 18 حزيران/ يونيو، أدهم ناطور وفريد خلاف ومحمد وتد من كفر ياسيف ويافا وجت المثلث في 16 حزيران/ يونيو، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط يوم 14 حزيران/ يونيو، خليل خليل (28 عامًا) من حيفا يوم 10 حزيران/ يونيو، رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، نيفين عمراني (21 عاما) من حورة يوم 17 نيسان/أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.

(عرب 48)