وزارة التنمية الاجتماعية تكرم الإغاثة الزراعية تقديرا لجهودها في دعم مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني

رام الله- وطن: استقبلت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة برئيس مجلس ادارتها م . حسام أبو فارس و مديرها العام أ . منجد أبو جيش ، وفدا من وزارة التنمية لزراعية ضم كل من مدير عام الأفراد ذوي الإعاقة جمال عمر و مدير عام مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني خلود الشرباتي و جيفارا حميدات، حيث هدفت الزيارة لتكريم الإغاثة الزراعية تقديرا لجهودها في دعم مركزالشيخة فاطمة للتأهيل المهني في بيت أمر .

وقام رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . حسام أبو فارس بشكر وفد مركز الشيخة فاطمة على هذه اللفتة الكريمة من قبلهم ، كما أكد على أن رسالة الإغاثة الزراعية تعمل مع مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بهدف تحقيق تنمية مجتمعية شاملة و مستدامة .

كما شدد أبو فارس على أن الإغاثة الزراعية هدفت من هذا المشروع لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال مساعدة المركز على توفير الكهرباء من خلال وحدات الطاقة الشمسية بقدرة 10.5 كيلو واط التي تسمح بتشغيل المعدات المطلوبة لتأهيلهم و تطوير قدراتهم و بالتالي حصولهم على وظائف .

وشكر مدير عام الأفراد ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية الإغاثة الزراعية على توجهها للعمل مع مركز الشيخة فاطمة و تزويده بأنظمة طاقة شمسية و التي تدلل على حرص الإغاثة الزراعية لتوفير فرص تدريب و تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة و دمجهم في المجتمع .

و أشادت مديرة مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني خلود الشرباتي بتوجهات الإغاثة الزراعية التنموية، كما أشادة بمتانة العلاقة ما بين المركز و الإغاثة الزراعية .

كما قدمت لمحة عن الأنشطة التي يقوم بها المركز بعد تزويده بمشروع وحدات الطاقة الشمسية ، حيث وفر المشروع 80- 90 % من حاجة المركز للكهرباء و شغلت معدات الألمنيوم و النجارة و سمحت للنزلاء بالتدرب على هذه المهن ، كما سيتم خلال الفترة المقبلة البدء بانشطة لتأهيل النساء صاحبات الاعاقة بهدف دمجهن في المجتمع و تأهيلهن للعمل في بعض الحرف .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية أ . منجد أبو جيش بأن المؤسسة حرصت على تقديم مشروع وحدات الطاقة الشمسية للمركز و أعطته أولوية كبيرة نظرا لحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المركز .

و اضاف أبو جيش أنه من المهم أن يتم توسيع المشروع ليشمل تشغيل مشروع زراعي بحيث يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدريب في مجال الزراعة ومن جهة اخرى يمكن أن يوفر غذاء صحي أمن للنزلاء في المركز .

وفي نهاية اللقاء كرم الوفد الإغاثة الزراعية من خلال تقديم هدية رمزية من مشغولات مركز الشيخة فاطمة .

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية قدمت وحدات طاقة شمسية بقدرة 10.5 كيلوواط لصالح مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني في بيت أمر وهو احدى المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الذي يعنى بتأهيل و تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويضم المركز سبعة مشاغل مهنية: النجارة، والالمنيوم، والتجميل، والخياطة، والخيزران، والحاسوب، وصيانة الأجهزة المكتبية .