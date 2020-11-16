"الاتحاد للطيران" الإماراتية تطلق رحلات منتظمة إلى تل أبيب

رام الله - وطن: أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين عن إطلاق رحلات منتظمة على مدار العام إلى تل أبيب.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات والاحتلال، وتوقيع اتفاق للتطبيع بينهما في واشنطن بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت "الاتحاد" أول شركة طيران خليجية تُسير رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب، عندما أقلت إحدى طائراتها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي وفدا إماراتيا زار تل ابيب، في أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى الاحتلال.

ونقلت بيان نشرته الشركة اليوم على موقعها الإلكتروني عن محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، القول :"يسر الاتحاد للطيران، بعد توقيع الاتفاقية الثنائية الجديدة، أن تُعلن عن إطلاق أحدث رحلاتها التي تربط بين العاصمة الإماراتية أبوظبي والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل تل أبيب".

وأضاف: "مما لا شك فيه، أن هذه الخطوة التاريخية الهامة بالبدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين يدعم التزام الاتحاد، بصفتها شركة طيران، إزاء تعزيز اقتصاد البلدين وزيادة فرص النمو التجاري والسياحي، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب عديدة على الدولتين وعلى امتداد المنطقة وما بعدها من وجهات".

وكانت شركة “فلاي دبي” أعلنت أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، وستقوم بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي واللد في تل أبيب، وأتاحت حجز الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.