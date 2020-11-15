المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: لماذا سنستلم أموال المقاصة كاملة وغير منقوصة؟!

على ما يبدو أن الاوروبين قد نجحوا بالوصول الى صفقة بين الحكومة الفلسطينية وقيادة جيش الاحتلال حول رواتب الاسرى والشهداء، مما يفتح المجال امام الحكومة الفلسطينية لاستلام اموال المقاصة غير منقوصة وبذا يكون الرئيس قد حقق وعده وشرطه بان لا يستلم المقاصة مخصوما منها أي مبلغ، ويمكن في ذات الوقت للاحتلال ان يدعي انه نجح في اغلاق هذا الملف من جدول العمل اليومي واجبر السلطة على وقف دفع رواتب للاسرى، كما انه انتصار للاوروبين بحيث يعودوا لحكوماتهم ليقولوا ان السلطة لم تعد تدفع رواتب للاسرى .

فما هو جوهر الاتفاق وما هي تداعياته ومحاذيره.

الحل الذي تقدم به الجانب الفلسطيني يعود الى الفلسفة التي قامت عليها السلطة الوطنية عند انشأئها حيث انها استوعبت ووظفت جميع الاسرى المحررين في ذاك الوقت في الوزرات والهيئات الحكومية كما انها انشأت برامج لاعادة تأهيل الاسرى لتمكينهم من تلقى التعليم والتدريب المهني مما رفع من مؤهلاتهم وخبراتهم، وبالتالي اصبح الالاف منهم موظفين في السلطة الوطنية، ولم تمانع اسرائيل ذلك ولا الاوروبين بل على العكس فان الاوروبين دعموا مثل هذه البرامج وعليه فان جوهر التفاهمات تتمحور حول الاتي:

1- تقوم الحكومة الفلسطينية بتعيين الاسرى المحررين ممن يتقاضون رواتب اسرى وفقا لقانون الاسرى على كادر الوزرات حسب مؤهلاتهم وامكانياتهم، ومن الممكن استشفاف هذا الامر وفقا لما اعلنت عنه هيئة الاسرى في المحافظات قبل اسابيع بخصوص مراجعة الاسرى الذين يتقاضون رواتب لها لاستكمال اوراقهم.

2- تعيين الاسرى ممن ما زالوا في السجون على كادر الوزرات ويصبحوا موظفين لهم حقوق بحيث يستفيدوا من سن التقاعد وامتيازاته.

3- تحويل رواتب اسر الشهداء على هيئة التقاعد العام بحيث يتلقوا رواتبهم من هيئة التقاعد والمعاشات كاي من المتقاعدين وفقا لترتيب خاص مع وزارة المالية.

هذه الخطوات او التفاهمات ستمنح "اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال" لاعادة دفع اموال المقاصة دون أي خصم يتعلق برواتب الاسرى، بل ان السلطة ستتطالب اسرائيل بالاموال التي خصمتها سابقا من المقاصة سيما وان المبرر الذي تسوقه اسرائيل يكون قد انتهى كما ان الامر العسكري الخاص بمصادرة اموال الاسرى من البنوك يصبح غير ذي صلة، ونعتقد ان هذه التسوية تمت بموافقة وزير الحرب الاسرائيلي، خاصة وان الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية رفضتا ان يتم تحويل رواتب الاسرى والشهداء من خلال التنمية الاجتماعية.

نعتقد أن هذه التفاهمات إن صحت تكون:

1- قد مثلت فرصة لاعادة استيعاب الاسرى من التنظيمات جميعا على كادر الوزرات ضمن اليات واضحة ، وبذا يكون من وقع عليه أي ضيم خلال الفترة الماضية يتم تعويضهم من خلال استيعابهم وتعيينهم على كادر الوزارات.

2- نتطلع الا تقود هذه التفاهمات الى وضع الاسرى على بند المياومة او بند العقود او بند البطالة حتى لا تضيع حقوقهم عند الوفاة.

3- نرجو ان لا تفتح هذه التفاهمات ان صحت شهية المحتل لاستمرار الهجوم للنيل من قضية الاسرى والشهداء، والطلب بحل هيئة الاسرى والغاء قانون الاسرى والمحررين وملاحقة اسر الشهداء والجرحى.

4- ستكون هذه التفاهمات طوق نجاه للبنوك الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين من وصمها بالتخاذل والاصطفاف مع المحتل.

في الختام من الاهمية بمكان على القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ان تكون صريحة بالتصريح عن مضمون هذه التفاهمات ونشرها لتجنيد الرأي العام لتقف مع هذه التفاهمات او على الاقل لتخفيف معارضتها لئلا تتحول الى فشل جديد ان قام الاعلام العبري بنشرها وتسريب محتواها.