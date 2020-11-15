جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي واستئناف التعليم عن بعد يوم غد الاثنين
15.11.2020 09:27 PM
وطن: أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين16/11/2020.
وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه تم الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.
إلى مجتمع الجامعة، يسعدنا إعلامكم بعودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين ٢٠٢٠/١١/١٦ وذلك بعد أن تم الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.Posted by Birzeit University | جامعة بيرزيت on Sunday, November 15, 2020