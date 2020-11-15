جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي واستئناف التعليم عن بعد يوم غد الاثنين

وطن: أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين16/11/2020.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه تم الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.