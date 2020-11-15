الشرطة تقبض على مشتبه به بترويج عملة نقدية مزيفة في بيت لحم

وطن: ألقت شرطة بيت لحم، اليوم الاحد، على شخص مشتبه به بترويج عملة نقدية مزيفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقت شكاوى من أصحاب محال تجاريه حول قيام شخص بترويج عملة نقدية مزيفة في مدينة بيت ساحور، وقامت المباحث العامة بعمليات البحث والتحري، وتم الاشتباه بشخص حيث تم إلقاء القبض عليه، وبتدوين إفادته أفاد بترويج العملة النقدية المزيفة على المحال التجارية.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.