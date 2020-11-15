أشكنازي يطالب السلطة باستلام أموال المقاصة وإعادة التنسيق الأمني

وطن: طالب وزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، السلطة الفلسطينية باستلام أموال المقاصة وعودة التنسيق الامني.

وقال اشكنازي، إن "الوضع الحالي هو فرصة للقيادة الفلسطينية للانضمام الى خطاب السلام ولنافذة الفرص التي فتحت، وان تثبت ان وجهتها هي نحو السلام الصادق والحقيقي، وبدون اية شروط مسبقة. مضيفا ان على السلطة الفلسطينية التوقف عن امتناعها الحصول على اموال الضرائب (المقاصة) واعادة التنسيق الامني".

في سياق منفصل، قال اشكنازي خلال مشاركته في المنتدى السنوي لوزارة الخارجية الاماراتية SIR BANI YAS، انه سيتم خلال الاسابيع القادمة التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين "إسرائيل" والامارات والبحرين. وفق تلفزيون i24 العبري.

المؤتمر جرى عن طريق تقنيات الفيديو وبمشاركة وزير الشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش، وعبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وادارته الصحافية في شبكة "سي ان ان" بيكي اندرسون.

وقال اشكنازي ان "الانتقال من خطاب الضم الى خطاب التطبيع فتح نافذه من الفرص لتوسيع دائرة السلام في المنطقة كلها، شراكة المصالح بدل الانغماس في خلافات الماضي هذا نهج مربح لجميعنا، ولمستقبل اطفالنا".

واضاف اشكنازي أنه: "يقوم بمتابعة اسبوعية حول سرعة تقدم عشرات الاتفاقيات المرافقة للاتفاق الرئيسي الموقع"، واوضح انه:"وزارة الخارجية تدير 10 مجموعات عمل وزارية مشتركة، وان المستشارين القانونيين صاغوا الى الان أكثر من 40 مسودات لاتفاقات، في مرحلة متقدمة قبل التوقيع".

ويشار الى ان وزارة خارجية الاحتلال منذ التوقيع على اتفاقات التطبيع في واشنطن، قامت بربط أكثر من الف شركة اسرائيلية مع شركات في دولة الخليج بمجالات مختلفة مثل الطب، الاقتصاد، الابحاث والتطوير وغيرها، وزعم اشكنازي إن الاتفاق يعتبر "انجاز غير مسبوق وانا متأكد انه سيغير وجه الشرق الاوسط للسنوات القادمة".