الشرطة تفض حفلات زفاف في جنين

وطن: فضّت الشرطة اليوم، حفلات زفاف واغلقت قاعتي أفراح في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول.

من جهتها، دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.