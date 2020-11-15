اغلاق محافظة نابلس بشكل كامل ومنع الحركة بعد الساعة 7 مساء

وطن: أصدرت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس بيانا مساء اليوم الاحد بعد اجتماعها مع وزيرة الصحة د. مي كيلة، جرى خلالها نقاش مستجدات الحالة الوبائية في المحافظة والتي وصلت حافة الخطر جراء الازدياد المطرد بأعداد الإصابات، ووصول القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية حدّها الأقصى.

وقلت اللجنة انه استنادًا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. فقد قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان إغلاق محافظة نابلس إغلاقًا تامًا، بمعنى منع الحركة لكل القطاعات يوميًا من الساعة ٧ مساءً ولغاية ٦ صباحًا اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين 16-11-2020م حتى صباح السبت القادم 21-11-2020م

وقالت اللجنة انه جرى اصدار الأمر لفرق المتابعة والتفتيش بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين غير الملتزمين بإجراءات وبروتوكولات الوقاية والصحة العامة.