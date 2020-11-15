خيانة في منتصف الطريق

كتبت ياسمين محمد نمر : أنا ثامن أخوتي السبعة قررنا عمل مشروع بناء بحيث يكون لكل شخص منا شقة، ولكن أخوتي الستة تراجعوا عن الفكرة فاشتركت أنا وأخي الكبير في هذا المشروع فأخي رجل في الأربعين من عمره يملك أموالا أنا لست أملكها هو سمين وأنا نحيل هو أسمر البشرة غائر العيون بارز الشنب قمنا بشراء حصص أخوتنا وأعطيناهم حقهم من المال .

- قال لي أخي: أن يد واحدة لا تصفق فنحن بحاجة إلى أن نضع يدينا بيد بعض.

في عام ال 2003 قمت بعمل رخصة بناء مشتركة مع أخي فكان له 650 متر من الأرض ولي المثل. لم أسجل الرخصة في ذلك الوقت بإسمي سجلتها باسم ابن أخي، عندما بدأت معه بإجراءات الرخصة والبناء أخي عاهد الله بأن لا يخونني وقال لي ( يا أخي الذي يريد أن يخونك يخونه الله). بدأنا بالبناء سويا وكنا مع بعضنا البعض في كل شيء وكنت له سندا ، فأنا بنيت بنايتي وكانت بناية تتكون من ثلاث طوابق ولون حجرها أحمر وشبابيكها محاطة بإطارات من الحجارة البيضاء ومدخلها من الشمال ولها مخرج أخر ويحيطها أسوار وبجانبها بناية وهي بناية أخي, وسطحها عالي وكأنما أملك الدنيا إذا ما صعدت على ظهرها ولم أصعدها بعد راحة فكنت دائم الدخول بها بعد مشقة العمل وددت لو دخلتها مرة لأستريح بشقاء العمر وتعب الحياة وكنت أدفع له المال كل فترة وأخرى، ولكن بعد فترة بسيطة ضاق بي الحال والمال لم يعد كافيا سوى لإطعام عائلتي، وتراكمت الدفعات حتى وصلت الى 100 ألف وضاقت يدا أخي حول عنقي مذكرا بأنه يريد حقه من المال، ففكرت بأخذ قرض لأعطيه حقه ولكنه رفض بحجة أنه حرام وربا. ولكن بعد فتره قمنا بتقديم طلب بأخذ قرض لنكمل البناء، وبعد أربع سنوات من تقديم طلب أخذ القرض ذهبت لأعرف ماذا حصل بهذا الخصوص وتفاجأت بأن أخي قد أخذ قرض باسمه ولم يخبرني، متى حلّل حرامه؟. فذهبت إليه وواجهته على الفور وقال لي بعدما كشفته " اه روح افضحني". أخي الطماع نهب حقي ومنزلي ورفض الاعتراف بذلك خصوصا أن الأرض مسجلة باسم ابنه وليس بإسمي وبدأ يدخل ناس من الكبار المعروفين بتدخلهم بمثل هذه القضايا.

-فقالوا لي: بأن أخي لا يريد أن أكون معه في السكن مستوليا على حقي، "الكبار" في بداية الموضوع أقنعوني بأن أعطيه شقة مقابل المال الذي يريده مني وأنا لم أرض بذلك ولكن بعد تفكير طويل انجبرت على القبول حتى لا أخسر كل تعبي ولكن طمعه كان غالب عليه ورفض ذلك ورفض الاعتراف بحقي ، لمدة سنتين وأنا مع "الكبار" من أجل ضمان حقي، ودعوت له عله يذّكّر "وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا"

في هذه الفترة كنت أذهب إلى أرضي وكانوا أولاد أخي يرمون علي الحجارة ويطردونني منها وكانت زوجته تقول اذهب من هنا وإلا طلبت لك الشرطة "القانون لا يحمي المغفلين". بعد مرور ست أعوام من النزاعات قام أخي ببيع أرضي و شقتي المسجلة باسم ابنه لشخص غريب، وأعطاني حقي كما ادّعى، الحق الذي لم يكفي شراء أرض في القدس، المال الذي أخذته لم يكفِ لشراء أرض أو عمل رخصة في القدس، ولكن من أجل أن لا أخسر أخي وأولاده انجبرت على تقبل الواقع ولكن كله كان ظلم بظلم، كي لا أضيع المال الذي أخذته قمت بشراء قطعة أرض في الضفة فبسببه لم أستطيع أن أبني في منطقة القدس لعدم توفر الإمكانيات المالية. وجاء وعد الله (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) الغريب الذي اشترى منه الشقة حرمه هو وأولاده من الطريق فأصبحوا يصعدون وينزلون أمام الناس باستخدام سلم خشبي عتيق يكاد أن ينكسر. مر عشرون سنة على مقاطعتي إياه، ليتهم لم يخبروني أنك أخي عندما كنت صغيرا. أخ خان العهد وخان الأخوة والثقة.... (باعني وظلمني ولن أسامحه ليوم الدين).

ومن هذه الخيانات قصة مشابهة لقطعة أرض تقطن في صور باهر وهي إحدى قرى القدس، لجماعة كانوا يسكنون في تلك البلد الجميلة فكانت أرضهم ملكا لأيديهم حتى تم العبث بأملاكهم وخيانتهم أربع مرات على التوالي، فبعد حرب السابعة والستين كانت تسعين بالمئة من أصحاب هذه الأرض قد نزلوا إلى منطقة الأردن وقطنوا هناك وعمروا بيوتا وعاشوا كما الملوك ، وبعد ذلك قام رجل أبيض الوجه سمين البدن شيبه انتشر في حاجبيه ولحيته وسيج أطراف رأسه كان يكنى بأبي الحسن، قام بشراء قطعة الأرض تلك والتي تقدر ب أربعة دونمات في عام الثلاثة والتسعين دافعا كل ما يملك ثمنا لها بالرضا والحب من أصحابها الذين يقنطون في الأردن ، وتقاسم الأخوة في الأردن حقهم من هذه الأموال مقابل بيعهم الأرض لذلك الرجل الجليل وهو أبو الحسن، وبعد فترة من شراء الأرض بحوالي عشرين سنة قام الأخوة في الأردن بالتصارع حول أموالهم وتقسيم الورثة ووضعوا تلك الأرض التي في صور باهر ضمن الورثة التي بحاجة إلى تقسيم مع أنهم باعوها منذ عشرين عام، وفتحوا القصة من جديد وحسدوا ملاكها وهم أبناء الشاري رحمه الله أبو الحسن, وأرادوا استعادة تلك الأرض فقد أصبحت تكلفتها الآن مئة ضعف تكلفتها في الماضي، وقاموا يطالبون أبناء الرجل المشتري للأرض بإعادة الأرض لهم بخيانة الميثاق والعهود والتحجج بأن أبي الحسن لم يسدد الدفع كاملا ولكن الأوراق تنفي أقوالهم وتثبت عكس ذلك , وبالرغم من ذلك فقد قاموا بتزوير الأوراق والعهود التي كتبت بشهادة من الله عليها قبل شهادة من الناس وقاموا بتزويرها وطالبوا أبناء المشتري بدفع مبالغ طائلة للمرة الثانية بعد الأولى وذلك بتهديدهم من أنهم سيقومون بنشر ملكيتهم المزورة في الجريدة، مما اضطر أبناء المرحوم إلى النزول لمنطقة الأردن ودفع ثمن الأرض مجددا لهؤلاء الأخوة المحتالين والخونة .

وبعد ذلك بعدما يقدر بعام ونصف قام الأخوة مجددا بالتواصل مع المشترين لتلك الأرض وتهديدهم بأنهم سيقومون بالسفر إلى خارج البلاد والادعاء بأنها لهم وبيعها لأحد الأجانب أصحاب النفوذ، وعليه من يستطيع الوقوف في وجه صاحب النفوذ الكبير، مما أجبر المشترين على النزول للمرة الثالثة وشرائها منهم كما فعلوا سابقا، وفي المرة الرابعة حدث الشيء نفسه وقام المشترون بعقد اتفاق آخر وبتهديد الأخوة الخونة وذلك بعدما لم يتبقى منهم سوى اثنين فقد نال الموت منهم ودفعوا لهم مبلغا رمزيا وهو ما يعرف بكف البلاء وصده.

وهذا مثل ما حدث في نفس البلد صور باهر قبل عشرة سنوات، حيث قام شاب ببيع ثلاثة دونمات لأشخاص من البلد نفسها على أساس أن الأرض مكتوبة باسمه وهو مالكها والملك لله وحده، حيث كان قد زور أوراقا تحمل أسماء أصحاب الأرض الأصليين وهم أفراد قد هجروا للأردن الشقيق وأصبحت أملاكهم في القانون هي أملاك غائبين، ولكنه قام بوضع أسمائهم ووضع اسمه من ضمن هذه الأسماء في الأوراق على أنه اشترى منهم وباع الأشخاص الذين في بلده على هذا الأساس وتبين بعد عشر سنوات أن أصحاب الأرض في الأردن الشقيق بعثوا رسائل إلى وجهاء هذه القرية بأن هذا القول أي أن هذا الشخص ليس يملك من الأرض شيئا ولم يتم بيع أي دونم من هذه الأرض لهذا الرجل ، حتى أننا لا نعرف شكله ولم نره يوما وأن هذه الأرض ما زالت لنا ، وأن كل من يشتغلون في هذه الأرض ويعملون فهم عديمو أمانة ولا يجب الوثوق بهم، ومع هذا ما زال الخائن المزور لملكيته في هذه الأرض واضعا يده على هذه الأرض وليست بملكه وهذا هو حال الحدث دون الوصول إلى حل لهذه القضية حتى يومنا هذا.