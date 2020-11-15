حزب الشعب يدعو الى تصعيد المقاومة الشعبية

وطن: دعا حزب الشعب الى تصعيد النضال والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومن أجل إحباط "صفقة ترامب - نتنياهو" ومن ضمنها زيارة وزير الخارجية الأمريكية بومبيو المزمعة لمستوطنة "بسيغوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، زيارة بومبيو المزمعة إلى مستوطنة "بسغوت" الاستعمارية في محافظة رام الله، وكذلك إلى مستوطنة أخرى في الجولان السوري المحتل، تمثل محاولة بائسة من قبل إدارة ترامب لفرض مؤامرة "صفقة القرن" كأمر واقع، تلك الصفقة التي رفضها شعبنا والعالم أجمع لتعارضها مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الحزب ان استمرار محاولات إدارة ترامب لتنفيذ الصفقة المذكورة، تستدعي استمرار مواجهتها لإسقاطها كلياَ، مما يتطلب تصعيد وتكثيف المقاومة الشعبية والإسراع بتشكيل القيادة الموحدة لها، ووضع برنامج متكامل يقود إلى انتفاضة شاملة في مواجهة الاحتلال والمستوطنين. كما ويستدعي أيضا القيام بخطوات جادة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة واستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامون مطلع أيلول الماضي، من أجل التصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.

