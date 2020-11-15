شركة"إسرائيلية" تستعد لإقامة مزارع في الإمارات

وطن: بدأت الخضروات والفواكه، بالتدفق من الاحتلال الى الأسواق الإماراتية، فيما تستعد شركة "إسرائيلية" لإقامة مزارع في الإمارات، بحسب مسؤول مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وعرض أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، صورا لأحد الأسواق في الإمارات تعرض فيه منتجات زراعية "إسرائيلية"

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية، تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكّن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات".

وأضاف جندلمان:"كما ستقيم شركة أجركسكو الإسرائيلية مزارع في الإمارات، ستزود بتقنيات إسرائيلية متطورة".

والشركة المذكورة هي شركة خاصة متخصصة في تصدير المنتجات الزراعية .

(الأناضول)