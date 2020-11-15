طورد طويلا وتعرض لمحاولات اغتيال عديدة.. الأسير محمد نايفة من طولكرم يدخل عامه 19 في الأسر

وطن: دخل الأسير محمد إبراهيم نمر نايفة (أبو ربيعة) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، اليوم الأحد، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير نايفة وهو من أبرز قادة "كتائب شهداء الأقصى" كان قد اعتقل بتاريخ 15-11-2002، بعد أن طارده الاحتلال فترة طويلة، وحاول اغتياله أكثر من مرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد 14 مرة، ويقبع حاليا في سجن "شطة"، وتعرض خلال فترة اعتقاله للعديد من العقوبات التعسفية من قبل إدارة السجون، كالعزل، والحرمان من الزيارة.

وأشار إلى أن الأسير نايفة تعرض في عام 2007 إلى العزل الانفرادي لمدة 21 يوما، في ظل ظروف لاإنسانية، ومنعت إدارة السجون من زيارة ذويه لمدة شهر، وحرم من الدراسة الجامعية لمدة عام، وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 450 شيقلا.

وفى عام 2009، قامت إدارة سجن "نفحة" بنقله إلى العزل الانفرادي في "عسقلان"، عقابا على قيام الأسرى بإرجاع ثلاث وجبات غذائية، احتجاجا على سياسة التفتيش الليلي بحقهم، وعدم إدخال شيكات "الكنتينا" لأسرى غزة، ومطالبة بتحسين أوضاعهم، وأبلغتهم بهذا القرار.

وفى فبراير من العام 2011، أعيد إلى التحقق مرة أخرى في سجن "الجلمة"، وتعرض لتحقيق عنيف، وكانت محكمة "سالم" العسكرية قد أصدرت حكما بالسجن بحقه لمدة 9 أشهر إضافية عليه، إضافة إلى أحكام المؤبدات المتراكمة.