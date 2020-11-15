"الخارجية": فتح باب التسجيل أمام المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر إلى لندن وفرانفكورت وكندا

وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين يرغبون بالسفر الى كل من لندن، وفرانكفورت، وكندا، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، عبر منصة التسجيل من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو لحصر الأعداد فقط.

وأوضحت أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد الموافق، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17/11/2020.