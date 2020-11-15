وفاتان و406 إصابات بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة 406 آخرين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مواطنين (69 عامًا)، و(78 عامًا) توفيا في مجمع الشفاء الطبي؛ جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة إلى تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء2380 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الماضية.

وبلغت إجمالي الإصابات التراكمي للمصابين، وفق وزارة الصحة، 10532، منها 3223 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 7261 حالة، و48 حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي.