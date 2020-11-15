في ذكرى إعلان الإستقلال .. المبادرة الفلسطينية تؤكد ضرورة الوحدة الوطنية للخلاص من الاحتلال

وطن: أكدت حركة المبادرة الوطنية أن التجسيد الفعلي للاستقلال لا يتأتى بمعزل عن تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف حول الإستراتيجية الكفاحية الموحدة لتغيير ميزان القوى والخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية وبسط السيادة الوطنية عليها .

وأشارت المبادرة إلى أن إعلان الاستقلال أثناء انعقاد المجلس الوطني في دورته التاسعة عشر في الجزائر بتاريخ 15/11/1988 ترافق مع ذروة الانتفاضة الشعبية التي شكل زخمها الكفاحي قوة الدفع السياسية للإعلان عن الاستقلال الذي لاقى ترحيبا دوليا واسعا من أصدقاء الشعب الفلسطيني المؤمنين بعدالة قضيته الوطنية .

وأكدت المبادرة أن هذه الذكرى التي تأتي في غمرة ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر المخططات الرامية لتصفيتها بما في ذلك صفقة القرن يجب أن تدفعنا أكثر من أي وقت مضى نحو استعادة جادة لوحدتنا الوطنية و توحيد رؤيتنا و نهجنا السياسي على أسس كفاحية لمجابهة تلك التحديات و إجهاض تلك المخططات الخبيثة وبما يكفل الإنهاء التام للاحتلال و نظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي وكي ينعم شعبنا الفلسطيني بسيادته واستقلاله الوطني الفعلي.

واضافت ان الاستقلال الحقيقي للشعب الفلسطيني لا يتجسد إلا بخلاصه من أطول و أبشع احتلال عرفته البشرية و تحقيق حريته و عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها .

