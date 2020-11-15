وفد "إسرائيلي" يصل الخرطوم اليوم

وطن: قالت وسائل إعلام سودانية الأحد، إن وفدا من حكومة الاحتلال سيزور العاصمة الخرطوم اليوم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن الزيارة المرتقبة.

ونقل موقع "الراكوبة نيوز" السوداني عن مصدر حكومي، أن "وفدا من حكومة الاحتلال سيزور الخرطوم اليوم الأحد، لتأكيد التطبيع السوداني الإسرائيلي وتعزيز العلاقات بين الطرفين".

وكانت وسائل اعلام عبرية كشفت الثلاثاء الماضي، أن وفدا "إسرائيليا" سيزور الخرطوم الأحد، في إطار ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة ستكون الأولى منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع الاحتلال ".

يذكر أن السودان والاحتلال اتفقا على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات، في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وأعلنه ترامب بعد اتصال هاتفي جمعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان.