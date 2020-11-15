الاحتلال يعتقل مواطنا ويستدعي آخر في الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، واستدعت آخر في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سعيد أبو حديد، بعد دهم منزل ذويه في وادي السمن بالخل؛ وذلك للضغط على والده حتى يسلم نفسه.

كما فتشت تلك القوات منزل المواطن إبراهيم كامل عمرو من بلدة دورا جنوبا، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل.

وسلّمت قوات الاحتلال المواطن أنس حاتم قفيشة، بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مخيم العروب، والنبي يونس شمال الخليل، ومدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، كما جابت دوريات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقا، والظاهرية ويطا جنوبا.