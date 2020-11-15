وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط

وطن: في رسالته الأولى إلى القوات العسكرية الأميركية، قال القائم بأعمال وزير الدفاع (البنتاغون)، كريس ميللر، إنه "سئم الحرب"، وإن الوقت قد حان لإنهاء صراعات أميركا في الشرق الأوسط.

وتم تعيين ميللر يوم الاثنين في منصب وزير الدفاع بالإنابة في البنتاغون بعد فصل الرئيس، دونالد ترمب، المفاجئ لوزير الدفاع مارك إسبر. وقال ميللر: "في الواقع، كانت هذه المعركة طويلة، وتضحياتنا كانت هائلة، والكثيرون سئموا الحرب - أنا واحد منهم - ولكن هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

حروب مكلفة

وأضاف "لسنا شعبا في حرب دائمة يجب أن تنتهي جميع الحروب، الولايات المتحدة على وشك هزيمة القاعدة وحلفائها، لقد واجهنا التحدي وقدمنا كل ما لدينا والآن، حان وقت العودة إلى الوطن".

وكلفت الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 1.57 تريليون دولار منذ 11 سبتمبر 2001، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع.

وبدأت الحرب في أفغانستان قبل 19 عاما واستمرت لتصبح أطول صراع أميركي. وكلفت دافعي الضرائب الأميركيين 193 مليار دولار، وفقًا للبنتاغون.