قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على قطاع غزة

وطن: قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية ومروحية عسكرية إسرائيلية أغارت على أرض زراعية في محيط منطقة المطار بمدينة رفح جنوبًا، بصاروخ واحد على الأقل.

واستهدفت الطائرات، أرضاً زراعية شرقي مدينة رفح بأربعة صواريخ، فيما قصفت المدفعية نقطة رصد تابعة للضبط الميداني، شرقي حي الزيتون، في مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطتي رصد في بلدتي جباليا وبيت حانون، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن طائرات ودبابات تابعة للجيش، أغارت على بنية تحتية تحت أرضية ومواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق الصواريخ من القطاع".

ودوت صفارات الإنذار، فجر الأحد، في مناطق مختلفة في الداخل المحتل .

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت : "إن القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب".