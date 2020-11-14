"الأوقاف" تُعيد فتح 19 مسجدًا وتغلق آخر في غزة

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء السبت، عن إعادة فتح 19 مسجدًا في محافظات غزة وخانيونس والشمال، فيما أغلقت مسجدًا آخر في غزة.

وأوضحت الوزارة، أنها أعادت فتح مسجدي الرحاب وبني سهيلا في محافظة خانيونس، ومسجدي الرمال الشمالي واليرموك في محافظة غزة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 17 مسجدًا في محافظة الشمال وهي (البركة بيت لاهيا- الياسين- حيفا – الشورى- البشير – الشيخ عيد – ريا- عمر بن الخطاب – تل الزعتر- المصطفى- الشافعي – أبو حنيفة – مالك- البخاري – عوض الصيفي – عمر شعشاعة – الحساينة- أحباب الرحمن آل الجمل) .

كما أغلقت وزارة الأوقاف مسجد حطين بالرمال الشمالي في محافظة غزة لمدة 48 ساعة تبدأ اعتبارا من صلاة فجر غد الأحد 15 نوفمبر.

وبينت الوزارة أن الاغلاق يأتي بسبب إصابة بعض رواد المسجد المذكور بفيروس كورونا.