أوباما يوضّح تأثير نتنياهو على السياسة الامريكية واستعداده لفعل "أي شيئ للبقاء في السلطة"

وطن: يستعرض الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض، في المجلد الأول من مذكراته "أرض الميعاد" الذي يخرج إلى الأسواق الثلاثاء، حيث يورد الرئيس السابق تفاصيل علاقته المضطربة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في عام 2009، ويصف أوباما نتنياهو بأنه "ذكي ومجنون وصعب وموهوب في التواصل" وقد يكون "ساحرا أو على الأقل ينوي ذلك" متى استفاد منه، كما تحدث اوباما في الكتاب عن مدى نفوذ نتنياهو في السياسة الداخلية الأميركية ويصفه انه مستعد لفعل "أي شيء تقريبا من شأنه أن يبقيه في السلطة".

ويشير أوباما إلى محادثة في صالة مطار شيكاغو في عام 2005، بعد فترة وجيزة من انتخاب أوباما لمجلس الشيوخ، حيث "امتدحه" نتنياهو "لمشروع قانون مؤيد لإسرائيل" بدعم من السناتور الجديد أثناء خدمته في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي ولكن عندما يتعلق الأمر بالخلافات السياسية، أشار أوباما الى ان نتنياهو نجح في استخدام معرفته بالسياسة الأميركية ووسائل الإعلام لمحاربة قرارات اتخذها اوباما خلال رئاسته.

وكتب أوباما أن "رؤية نتنياهو لنفسه باعتباره الحامي الرئيسي للشعب اليهودي ضد الكارثة سمحت له بتبرير أي شيء تقريبا من شأنه أن يبقيه في السلطة".

كتب أوباما في كتابه أن رئيس طاقمه، رام إيمانويل ، حذره في عام 2009 من أنه لن يكون هناك تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين طالما أن "الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلي ينتميان إلى خلفيات سياسية مختلفة". وكتب أوباما أنه بدأ يفهم ما كان يقصده إيمانويل عندما مكث مع نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وعند الرجوع إلى الوراء، يوضح أوباما بالتفصيل، أنه يتساءل عما إذا كانت الأمور ستسير بشكل مختلف إذا كان هناك رئيس آخر في البيت الأبيض ، إذا كان شخص آخر قد مثل إسرائيل وإذا كان عباس أصغر سناً.

في الكتاب، يدافع الرئيس السابق عن سياسته تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي بموجبها يجب مطالبة إسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو التفاوض على اتفاق سلام. وأوضح أوباما أن إسرائيل هي الجانب القوي، وبالتالي يجب أن تكون أكثر مرونة في بداية المحادثات - وهو الموقف الذي أثار رد فعل "سلبي للغاية" من جانب نتنياهو. وكتب الرئيس السابق أن رئيس الحكومة طلب المساعدة على الفور من القادة والمشرعين الموالين لإسرائيل في الكونغريس الامريكي، الذين "قصفوا البيت الأبيض عبر الهواتف وسألوا لماذا نجعل الأمر صعبًا على الجانب الإسرائيلي". وكتب أوباما انه فهم في ذلك الوقت أن أن الخلافات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي تأتي مع ثمن سياسي داخلي أمريكي - وهو وضع فريد بالنسبة لنتنياهو فقط، والذي لا ينعكس في العلاقات مع القادة الآخرين.

وفصلت في الكتاب كذلك علاقة اوباما باللوبي الصهيوني الموالي لاسرائيل، إيباك. ويكتب أنه مع تحرك السياسة الإسرائيلية إلى يمين الخريطة السياسية، تغيرت وجهة نظر إيباك كذلك، "حتى عندما كانت تصرفات إسرائيل في تناقض تام مع السياسة الأمريكية". يشير أوباما إلى أن المشرعين والمرشحين الذين انتقدوا إسرائيل علنًا وُصفوا بأنهم معادون لإسرائيل وحتى معادون للسامية و "في الانتخابات التالية وجدوا أنفسهم يتنافسون ضد مرشح جيد التمويل".

بالإضافة إلى ذلك، يقول أوباما إنه واجه في انتخابات 2008 شائعات بأنه لا يدعم إسرائيل بما يكفي، بل إنه كان معاديًا لها. "في النهاية، في يوم الانتخابات 2008، حصلت على أكثر من 70 في المائة من أصوات اليهود الأمريكيين ولكن فيما يتعلق بأعضاء إيباك، ظللت مشتبهاً به، وكان ولائي موضع شك".

ويذكر أوباما أن مستشاره وكاتب خطاباته، بن رودس، قد قال له إن مصدر الهجوم عليه بسبب موقفه من إسرائيل كان لأنه "رجل أسود يحمل اسم مسلم" وليس بسبب سياساته. وكتب أوباما في كتابه أنه شعر بارتباط باليهود منذ شبابه وفترة دراسته الجامعية ، وأن "قصة مشتركة عن المنفى والمعاناة" كانت أساس قراره بالدفاع عن سيادة إسرائيل بأي ثمن. لكن هذه القيم لم تسمح له بـ "تجاهل الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".