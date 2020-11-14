الشرطة: التحقيقات مستمرة بظروف وفاة مواطنة في رام الله

وطن: أكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان التحريات التي تجريها الشرطة ما زالت مستمرة حول ظروف وملابسات وفاة مواطنة عشرينية والتي عثر على جثمانها في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله فجر أمس، فيما أجرت النيابة تحقيقات موسعه وتلقت نتائج أولية من الطب العدلي بعد إجراء الصفة التشريحية وتبين سقوطها من علو دون التأكد من إي شبهة جنائية حتى ألان .

وطالب ارزيقات، كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم نسج القصص والإخبار الكاذبة