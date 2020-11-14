الداخلية في غزة تشكّل لجنة لمتابعة البيوت الخاضعة للحجر المنزلي

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء السبت، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، والتي تضم مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، أن اللجنة شُكلِت برئاسة قائد قوات الأمن الوطني العميد جهاد محيسن، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية.

وأشار البزم إلى أن "تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخرًا".

ولفت إلى أن رئاسة اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة".

وأوضح أن مهام هذه اللجنة تتركز في متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بسبب وجود عدد من المصابين والمخالطين من أصحابها؛ من أجل ضمان التزامهم بالحجر المنزلي وعدم خروجهم ومخالطتهم لغيرهم.

أما رئيس اللجنة العميد محيسن فقال إنه تم تخصيص ألفي عنصر على مستوى قطاع غزة لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وهم من المنتسبين الجدد المُعيّنين مؤخرًا في قوى الأمن على بند التشغيل المؤقت.

وبيّن محيسن أن اللجنة تتابع تأمين 1450 منزلًا وبناية سكنية في جميع محافظات القطاع.

وأعلن عن توقيف 31 مواطنًا مخالطًا خرقوا الحجر المنزلي الاحترازي في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا محيسن جميع المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي من المخالطين والمصابين، إلى الالتزام التام بهذا الإجراء حرصًا على سلامتهم وسلامة المجتمع ولمواجهة تفشي الفيروس، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات يوميًا.