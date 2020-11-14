شرطة الاحتلال تقمع متظاهرين إسرائيليين طالبوا برحيل نتنياهو

وطن: اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين برحيل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وعناصر شرطة الاحتلال، خلال مسيرة انطلقت بعد ظهر اليوم، السبت، باتجاه مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") بأن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين (لم تحددهم)، وأعلنت الشرطة أن المظاهرة تجري دون ترخيص قانوني.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن عدد المعتقلين وصل إلى 8 أشخاص، وذكرت أن الاعتقالات جاءت للاشتباه بمواجهة رجال الشرطة وخرق النظام العام.

وذكرت "كان 11" أن المسيرة الاحتجاجية انطلقت من تقاطع "حيميد" الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، قرب قرية أبو غوش، باتجاه المقر الرسمي لإقامة رئيس حكومة الاحتلال.

وأشارت القناة إلى المتظاهرين حملوا مجسما على شكل غواصة؛ كرمز لملفات الفساد التي يضلع بها نتنياهو.

كما لفتت إلى مشاركة ثلاثة أعضاء كنيست، إيلي أفيدار (يسرائيل بيتينو)، وموشيه يعالون وعوفر شيلح (يش عتيد - تيلم)، ويائير غولان (ميرتس)، وردد المتظاهرون شعارات من بينها: "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنّ المئات تظاهروا في شارع (1)، لكن الشرطة قمعت المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب اشتباكات.

ودعا المشاركون في المظاهرة إلى تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة.

وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو، للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، بالإضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا"، بحسب وصف منظمي التظاهرات.

(عرب 48)