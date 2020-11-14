أم الفحم: ارتفاع مقلق بإصابات كورونا بسبب الأعراس

وطن: أعلنت بلدية أم الفحم في بيان صدر عنها، صباح اليوم السبت، أنه "طرأ ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الأخير نتيجة المشاركة في الأعراس؛ إذ أن عددا لا بأس به من المصابين المؤكدين في المدينة يشارك وبكل أسف في الأعراس دون مسؤولية تجاه أهاليهم وبلدهم".

وحذر الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، من أن الزيادة المطردة في الأيام الأخيرة ستعيدنا إلى الدائرة الحمراء، وهذا ما سيترتب عنها إغلاق المدارس والمحلات التجارية من جديد والعودة إلى المربع الأول، وعليه آن الأوان أن يتحمل كل واحد منا مسؤولية انتشار هذا الوباء، فهذه مسؤولية الجميع.

وأشار إلى أن "16 إصابة جديدة كانت أمس الجمعة، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة صباح اليوم وحتى الآن 13 حالة، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 116، إذ بلغ عدد المصابين منذ بداية الأزمة 2711، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة نتيجة الفيروس".

وختم فؤاد بالقول إن "محطة فحص كورونا تقام اليوم في السوق البلدي من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة مساء لمؤمني عيادتي "كلاليت" و"مؤحيدت"؛ ومن الساعة السادسة حتى الثامنة لكافة العيادات وبدون حاجة لتحويلة طبيب".

(عرب 48)