الصين: لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

وطن: قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة محلية بعدوى كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 18 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة، حيث تم تسجيل هذه الحالات في قوانغدونغ وشنغهاي وتيانجين ولياونينغ وفوجيان وشنشي.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكورونا داخل البر الرئيس الصيني.

وخرج يوم الجمعة ما مجموعه 24 مريضا، كان مصابا بكوفيدـ19، من المستشفيات بعد تعافيهم في الصين.

وبحلول نهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 3680 حالة وافدة في البر الرئيسي، من بينها 3325 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و355 شخصا ما زالوا في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من الحالات الوافدة.

ومنذ ظهور الجائحة وحتى يوم الجمعة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الصيني الرئيسي 86325 حالة. ولا يزال 388 مريضا منهم يتلقون العلاج، بينهم ثلاثة مرضى في حالة خطيرة.

المصدر: (شينخوا)