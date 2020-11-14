القدس للتمكين والتنمية تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي وتنتخب مجلس إدارتها

وطن: عقدت جمعية القدس للتمكين والتنمية إحدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس اجتماعها السنوي تحت شعار " تميز المدخلات وكفاءة العمليات وجودة المخرجات ".

بحضور الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والمطران عطا الله حنا، ومنيب رشيد المصري رئيس مجموعة صندوق ووقفية القدس، وأ.د عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، وكمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية والصناعية في القدس، وعبده إدريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، وسمير جبريل مدير التربية والتعليم، وطاهر الديسي المدير العام لمجموعة صندوق ووقفية القدس وسومية العلوي البلغيثي مدير عام الجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المقدسية .

وبدأ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ زكريا حجيج ليقف بعدها الحضور مع السلام الوطني الفلسطيني وليتم انتخاب أ.د عماد أبو كشك رئيسا للجلسة الذي افتتح اجتماع الهيئة العامة غير العادي بكلمة ترحيبية بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وليجري التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واعتمادها بالإجماع .

ليبدأ بعدها اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم تقديم التقرير الإداري والمصادقة عليه وثم قدم المدقق الخارجي بيتر الحصري التقرير المالي لعام 2019 وتمت المصادقة عليه وقدم مجدي الحسيني عرضا بشأن عمل وحدة تنفيذ المشاريع في الجمعية وخطتها المستقبلية .

وبعد ذلك قدم منيب رشيد المصري استقالة الهيئة الإدارية وتم الاجماع على اختيار مجلس إدارة جديد للجمعية بالتزكية وهم : عماد أبو كشك ، تيسير بركات ، أشرف أبو عيسى ، كمال عبيدات ، عبده ادريس ، هند خوري ، رامي أبو شقرا ، ربى المسروجي ، كمال تيم ، مجدي زغير ، حازم قواسمي ، وليد الأحمد، رائد سعادة .

وشهد الاجتماع مداخلات لمنيب رشيد المصري والشيخ عكرمة صبري والمطران عطا الله حنا ولعدد من أعضاء الهيئة العامة أشادوا خلالها بعمل مجموعة صندوق ووقفية القدس وأكدوا على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيزها لدعم مدينة القدس وتمكين أهلها .