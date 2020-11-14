لن ينته الأمر حتى يغني بومبيو ويصيح من على جبل الطويل

كتب: أمجد جاد الله

بالرغم من أن حلم ترامب وإدارته بولاية ثانية يتلاشى بشكل كبير، وقد وعدت إدارة بايدن ببدء فترة ولايتهم من خلال إصلاح معظم ما حطمه سلفهم في الداخل والخارج ؛ لا يزال مايك بومبيو يسوّق ويدلّل فكرة "الانتقال" إلى ولاية ثانية لترامب متجاهلاً الضربة الواضحة التي تلقوها في صناديق الاقتراع. فليس فقط في التصريحات الاستفزازية المرتبطة بأعمال يائسة في الداخل الامريكي؛ ولكن مع محاولاتهم الأخيرة في الأداء البهلواني في السياسة الخارجية؛ وما هو أفضل من ان يضيفوا المزيد من الوقود إلى النار

والفوضى القائمة من قبل صديقه المطرود والمزيف بتغذية إضافية للصراع الإسرائيلي / الفلسطيني.

هل يعرف بومبيو السياق المحلي قبل الدولي للمكان الذي سيدخله الأسبوع المقبل، من خلال أن يصبح أول مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية يزور المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية والمصادرة من ملاكها الفلسطينيين ، وذلك من خلال زيارة مستوطنة "بساجوت" الغير شرعية والبالغة من العمر 40 عامًا والمقامة على جبل الطويل ، أعلى نقطة في مدينة البيرة الكنعانية الفلسطينية والتي يزيد عمرها عن 4000 عام.

فقد تم ربط أفعال السياسة الخارجية والتي كانت سيئة السمعة والشاذة خلال إدارته والتأكيد على دمجها بعدة أمور. اهمها نظرة العالم الحر بأن إسرائيل اخر دولة استفزازية واستعمارية وعنصرية على وجه الأرض. ومن ثم بتجاهل وفك ارتباط السياسات الخارجية الأمريكية بقرارات الأمم المتحدة وبالأخلاق ومعايير الدبلوماسية الدولية. واخرها والتي لا يزال يعول عليها ترامب - هي الوعود الانتخابية الأمريكية الفضفاضة لجذب جماعات اللوبي اليهودية في الولايات المتحدة وإسرائيل لدعمهم المالي والسياسي في محاولتهم الأخيرة لنزع الشرعية عن فوز بايدن.

محليًا ، على مستوى الولايات المتحدة ، يقود السقوط النهائي لإدارته بالضربة القاضية من قبل النشطاء السياسيين ، والمرشحين الفائزين والمواطنين الأمريكيين الذين تربطهم علاقة بمدينة البيرة. أولهما الرئيس السابق أوباما ، الذي وضع قدم إدارته في مدينة البيرة في مؤسسة شبابية تطل مباشرة هذه المستوطنة الغير قانونية ، لإعادة التأكيد على دعوة إدارته لحل الدولتين على أساس مفاوضات ثنائية نحو حل عادل و شامل للفلسطينيين ، ناهيك عن قراره بإنهاء ولايته الرئاسية الثانية بعد ذلك بضربة كبيرة، من خلال الامتناع (وليس الفيتو المعتاد) على قرار للأمم المتحدة يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ، حيث كان بايدن نائبه حينها.

هذه المدينة "الفلسطينية والمسلمة غير المعتذرة" هي أيضًا المكان الذي نشأت فيه عائلة ليندا صرصور ، حيث ورثت الجينات القوية والحرة والأخلاقية للفم والعقل والوجدان التي اشتهرت بهم في ساحة النشاط السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة ؛ اخرها مع حملات ساندرز وبايدن للوصول للبيت الابيض. الجينات ذاتها توجد عند مندوب مجلس النواب عن ولاية فيرجينيا لمدة 6 سنوات وهو الآن احد المرشحين لمنصب حاكم ولاية فرجينيا سام رسول. ناهيك عن أن والدة "الدي جي" الشهير مع اقتباس معروف ومنسوب له ممكن أن بامبيو وترامب أن يستفيدو منه "تريد نصيحتي ، لا تضيع نفسك" – انه دي جي خالد.

ربيت ورعرعت هذه المدينة أيضًا مهاجرًا شابًا وصل إلى الولايات المتحدة قبل حظر ترامب الإسلامي - انة فادي قدورة ، عضو مجلس الشيوخ الجديد عن ولاية إنديانا ، والذي يمزج بين الحلم الأمريكي وربطة بأفضل القيم والتطلعات لامريكا وفلسطين. ناهيك عن إيمان جودة التي فازت بمقعد في مجلس النواب بولاية كولورادو ؛ نزح والدها داخليًا من قرية قالونيا ، كما نزحت والدتها داخليًا من قرية لفتا ، لكن كلاهما نشئا وترعرعا على الوعود والقيم لخدمة الإنسانية في منازل أسرهم القسرية في مدينة البيرة مثل آلاف اللاجئين الفلسطينيين الآخرين منذ اكثر من 70 عاما.

أخيرًا وليس آخرًا ، هذه المدينة هي موطن المئات من الأجيال الأولى والثانية والثالثة من قدامى المحاربين / الجنود بالإضافة إلى رواد الأعمال الذين اندمجوا في أرض العم سام من خلال الجيش الأمريكي ، وقدموا في حروبها العادلة/ الظالمة في كوريا وفيتنام وأمريكا اللاتينية والخليج العربي. أو قدموا لها من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة في يونجستاون ، أوهايو ؛ ميامي، فلوريدا؛ ديترويت ، ميشيغان ؛ باترسون ، نيوجيرسي ؛ لويزفيل ، كنتاكي ؛ فورت لودرديل ، فلوريدا ؛ كليفلاند ، أوهايو، وشيكاغو إيلينوي ومدن وضواحي أخرى ، ناهيك عن دفع مستحقاتهم وضرائبهم بالكامل ولم يتهربوا من الجيش / الضرائب كما هو حال من سيكون الان الرئيس السابق للولايات المتحدة.

لذلك تعهد بومبيو بزيارة مصنع نبيذ إسرائيلي على جبل الطويل المحتل. ، الذي كافأه وبدأ في تسويق علامة تجارية باسمه بعد جهوده الشخصية وجهود أدارته في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وإغلاق "السفارة" الفلسطينية في واشنطن العاصمة ، والموافقة على إنشاء إسرائيل الغير قانوني لمستوطنات جديدة ، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية لذلك سيكون المكان المناسب لانهاء حقبة ترامب وفريقه.

بالرغم من أن معظم الفلسطينيين الأمريكيين لا يتوقعون معجزة في السياسة الخارجية لكامل أو نصف حقوق شعبهم الفلسطيني من خلال إدارة بايدن الجديدة، على الأقل الآن سينتهي كابوس ترامب الغير مسبوق ، وسوف ينتهي بعد محاولة الأخير للغناء والصياح من مدينة البيرة الفلسطينية لكسب وقود للسياسة الخارجية لترامب.