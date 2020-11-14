الاحتلال يستدعى مقدسيًا ويُبعد آخر عن الأقصى

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الجمعة، عن شاب مقدسي بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، واستدعت آخر للتحقيق يوم غد الأحد.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب عرين زعانين من سكان حي واد الجوز، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والعودة للتحقيق بعد أسبوع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخميس، الشاب زعانين من باب حطة بالبلدة القديمة، وهو أسير محرر أفرج عنه قبل شهر.

وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال الشاب معاذ أبو عرفة للتحقيق معه غدًا الأحد في مركز تحقيق "القشلة"، بعد احتجازه أثناء خروجه من المسجد الأقصى.