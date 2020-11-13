في اول ظهور له منذ الانتخابات .. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويؤكد ان الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس

وطن: رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي خلال حديث خصص لفايروس كورونا واللقاح المنتظر للفايروس "لا احد يعلم من هي الادارة الامريكية المقبلة".

وفي أول ظهور له ضمن إفادة علنية منذ انعقاد الانتخابات الرئاسية، أشاد اترامب المنتهية ولايته، الجمعة، بما فعلته إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطوير اللقاحات، مشدداً على أنه عمل رائع.

وأكد في مؤتمر صحافي عقده في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أن الإجراءات المتخذة كان ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات مع إدارة أخرى.

واعتبر أن السلطات حققت نجاحاً كبيراً في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات إثر الوباء، واعداً الأميركيين بتوفير لقاح كورونا في أسرع وقت.

كما كشف عن لقاحات وعقاقير واعدة ستطرح قريبا لمواجهة الجائحة.

في السياق أيضاً، ذكر الرئيس أن فعالية لقاح فايزر بيونتك الجديد تبلغ 90%.