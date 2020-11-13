احتجاز رهائن في كندا.. والشرطة: تجنبوا المكان

وطن: أعلنت الشرطة الكندية، الجمعة، أنها تتعامل حاليا مع حالة احتجاز رهائن في مدينة مونتريال.

في التفاصيل، ذكرت الشرطة في تغطية نقلتها وسائل إعلام محلية، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في أحد المباني في شارع سان لوران بوليفارد في حي "مايل إيند".

وأظهرت صور من مكان الحادث، العديد من ضباط شرطة مونتريال مدججين بالسلاح.

​كما أوضحت أيضاً وجود عشرات الأشخاص على سطح مبنى من الطوب الأحمر، والباب الذي يفتح على السطح ظهر محصناً من الخارج بأشياء كبيرة.

فيما طالبت السلطات المواطنين بضرورة تجنب المنطقة المحيطة.

إلى ذلك، أفادت مصادر من المكان بأنه لا يوجد حاليا أي ضحايا أو إصابات سقطت جراء تلك العملية، ووعدت السلطات بتقديم تفاصيل أكثر في حال تطور الأحداث.