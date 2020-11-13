غانتس: ذاهبون إلى انتخابات أخرى في شهر مارس المقبل

وطن: رجح زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، في محادثة مغلقة، أن تتجه "إسرائيل" إلى انتخابات أخرى يوم 21 اذار من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن وزير الحرب قوله: "لقد منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت. التقيت به وحثثته على تمرير الموازنة".

وأضاف غانتس: "لا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".

يذكر أن هناك خلافات ائتلافية بين حزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزبي الأزرق والأبيض بزعامة غانتس منذ تشكيل الحكومة في 17 مايو 2020."

روسيا اليوم