صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. الرئيس ابو مازن لن يعيد التنسيق الامني والمدني بدون افق سياسي

على خلاف ما ينشر حول استعداد ابو مازن لاعادة التنسيق الامني والمدني مع "اسرائيل" واستلام اموال المقاصة فاننا نرى اننا لم نصل لهذه اللحظة بعد، كما ان ما نشره الاعلام العبري من ان الرئيس يتعرض لضغوط من حسين الشيخ ومحمد اشتية ووزير المالية لاستلام المقاصة امر لا نرى له اساس في الواقع، كما ان ما نشره موقع ايلاف حول اعداد الرئيس ابو مازن لخطاب يتعلق بانتصار بايدن يتبعه اعاد للتنسيق المدني والامني ووقف الجهود حول المصالحة نراها عارية عن الصحة وجزء من الضغوطات والمحاولات لافشال كافة الجهود التي قام بها ابو مازن خلال الفترة الماضية ولا يمكن لهذا الصمود ان يذهب بلا ثمن سياسي، فلماذا نعتقد ان ابو مازن لن يقوم باعادة التنسيق الامني والمدني واستلام المقاصة خلال هذه الفترة والتي نراها تعود الى الاسباب التالية:

1- ابو مازن يريد افق سياسي قبل اعادة التنسيق مع( اسرائيل)، وهذا يعني انه يريد ان ينعقد مؤتمر دولي يضع اطار سياسي وجدول زمني لاقامة الدولة الفلسطينية، فلن يعود التنسيق الامني مع اسرائيل كما كان في السابق وهذا امر نراه محسوما من قبل الرئيس ابو مازن.

2- لا نرى ان ابو مازن سيقوم باي خطوة تتعلق بالشأن الامريكي قبل انتقال السلطة الى جو بايدن، حيث من الواضح ان الرئيس ابو مازن سيقوم بارسال وفد فلسطيني لواشنطن او استقبال طاقم العمل مع الرئيس المنتخب دون أي ضجيج، وعلينا ان نتذكر ان زيارة رئيس المؤتمر الصهيوني قبل اسابيع للرئيس في رام الله حمل معه رسالة مهمة من قبل جو بايدن وبالتالي فان الرئيس اكثر حنكه وذكاء من ان يقع في مطب ما نشر في جريدة ايلاف.

3- لا نرى ان الدكتور محمد اشتيه ممن يمارس اية ضغوط على الرئيس لاستلام اموال المقاصة خاصة وان الدكتور اشتيه هو من رفع شعار الانفكاك عن الاحتلال ويعلم ان لا تراجع عن ذلك الا بثمن سياسي ، ونميل الى الاتفاق مع ما تم نشره على وكالة وطن للانباء قبل ايام عن قرب استلام المقاصة من خلال جهود اوروبية دون ثمن سياسي او اعادة للتنسيق على امل ان يؤدي استلام المقاصة من وجهت النظر الاوروبية الى تمهيد الطريق نحو اعادة الاوضاع لسابق عهدها بين دولة الاحتلال والسلطة وما دعوة وزير الحرب قبل ايام للرئيس ابو مازن للعودة للمفاوضات الا تجسيدا لهذه الفرضية.

4- لا نرى ان حسين الشيخ الا مصطفا مع الرئيس حيث انه من اكثر الشخصيات قربا للرئيس بل انه اشبه بالمبعوث الشخصي ويتبنى موقف الرئيس الحازم بخصوص رفض استلام المقاصة وعودة التنسيق دون ان يكون هناك ثمن سياسي، ومن الواضح ان حسين الشيخ يخوض كافة اللقاءات السياسية مع الاطراف الدولية ممثلا عن الرئيس ابو مازن وهو العراب لمحاولة الحصول على قرض من دولة قطر ومن جهات اخرى .

5- ان الرئيس ابو مازن سيحاول اعادة بناء المسار العربي –الاسلامي الموحد في التعامل مع القضية الفلسطينية وسيحاول التعاون مع المملكة العربية السعودية والاردن وتركيا والكويت وقطر لترميم كافة الاضرار التي نشأت عن مرحلة ترمب والضغوط الهائلة التي مورست على الدول العربية والاسلامية.

6- ان المصالحة اصبحت مسارا استراتيجيا بالنسبة للرئيس ابو مازن حيث ان استكمالها يعني اكتمال التمثيل الفلسطيني في كل الاراضي المحتلة انها مصلحة وطنية بامتياز، كما نعتقد ان اللواء الرجوب يعتبر المصالحة اختبار شخصي لشرعيته ونجاح قدراته القيادية بهذا الشأن ، ونرى بأن الانتخابات ان سمحت بها امريكا برئاسة بايدن فانها ستجري لتجديد الشرعية الفلسطينية، واعتقد ان ابو مازن سيعلن عنها بعد استلام بايدن واستكمال ترتيبات المصالحة، سيما وان مصر تخلصت من الضغط الامريكي الذي كان يمارس عليها وستعود لتلعب دورا اكثر فعالا شبيه بدورها السابق.

قد تكون مسألة استلام المقاصة امرا منفصلا عن عودة التنسيق الامني في سياق ترتيبات فنية وليست ذات طبيعة سياسية، هذا المسار تحاول عدد من الدول العربية والاوروبية تسويقه للقيادة الفلسطينية، الا ان الرفض الفلسطيني نابع من ربط "اسرائيل" تحويل المقاصة مع اعادة التنسيق الامني والمدني مع الاحتلال وهذا ما يرفضه الرئيس ابو مازن. كما يعلم الجميع فان استلام المقاصة تتطلب جلسات مع الجانب الاسرائيلي فكيف سيتم تجاوز هذه المعضلة الفنية طالما ان التنسيق الامني والمدني متوقف، هذه مسالة تحتاج الى وسيط يتم من خلاله تجاوز المسائل الفنية ومن الممكن استلام مبلغ من المقاصة تحت الحساب لحين انعقاد الجلسات بشكل رسمي.

في الحقيقة ان تمكن الرئيس ومن خلال المفاوضات التي يخوضها حسين الشيخ مع القطريين او الجهود التي يبذلها الدكتور اشتيه مع الكويتين لتوفير اموال لتسديد جزء من الالتزامات المستحقة للموظفين وللقطاع الخاص فاننا لن نرى أي استلام للمقاصة او عودة للتنسيق المدني، مع قناعتنا ان لا عودة للتنسيق الامني في الصيغة الماضية. ونعتقد انه حان وقت ربط أي مسألة مع الجانب الاسرائيلي بقضية الاسرى المرضى وكبار السن واستعادة شهدائنا المحتجزين لدى الاحتلال، فان كنا فاعلون فانه على الرئيس ورئيس الوزراء وكافة الفصائل ان تعمل بلا تاخير على تحرير هؤلاء الاسرى واستعادت اجساد شهدائنا من مقابر الاحتلال وثلاجاته.

نحن نرى ان الرئيس لن يتعجل في اتخاذ أي خطوة تجاه اسرائيل او بخصوص التراجع عن أي مواقف اخرى او اتخاذ أي اعلانات مباشرة حتى يتم استقرار الوضع في امريكا، واستكمال كافة الترتيبات مع فريق جو بايدن حتى يتمكن من تحقيق انجاز سياسي وليس فقط النجاة من الضيق المالي الذي نعيشه، فالقضية الفلسطينية هي سياسية بامتياز ولن تكون اقتصادية باي حال من الاحوال.