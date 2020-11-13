نيمار في طريق العودة إلى برشلونة

وطن: كشفت تقارير صحافية أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لا ينوي تجديد تعاقده مع فريقه، وأن إدارة برشلونة تقترب من التعاقد معه بانتهاء عقده في 2022.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن نيمار لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن إدارة "البلوغرانا" اقتربت من التوصل لاتفاق لاستعادته بانتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

وقالت الصحيفة: "رغم كل تأكيدات الصحف الفرنسية، مصادرنا تقول نيمار لن يُجدد عقده مع باريس، اللاعب على استعداد لفعل أي شيء للعودة إلى برشلونة، النادي يجب أن يبيع غريزمان أو ديمبلي من أجل قدومه".