حول تقارير عن وجود مبيدات في منتجات زراعيه!

كتب: د. عقل أبو قرع

تظهر بين الفينه والاخرى في بلادنا، تقارير تشير الى وجود بقايا مبيدات كيميائيه في منتجات غذائيه، وبالاخص في الخضار والفواكه، وهذه التقارير قد تكون تمت من خلال دراسات قامت بها جهات اكاديميه أو مؤسسات أهليه أو مراكز تتبع المجتمع المدني، تعمل في مجال الصحه والبيئه والزراعه، أو من خلال دراسات استقصائيه صحفيه تهتم بصحة المستهلك والمواطن وسلامة المنتجات التي تصل اليه، والتقرير الاخير الذي صدر حديثا ونشر في وسائل الاعلام المختلفه خلال الاسابيع القليله الماضيه قام به صحفي ويندرج تحت هذا البند.

وأحتوى هذا التقرير على نتائج دراسه لعينات من الخضار تم جمعها من الاسواق الفلسطينيه خلال فترتين متباعدتين، أي في عام 2017 وعام 2020، وقد أظهرت الفحوصات المخبريه وجود بقايا مبيدات في منتجات تصل الى المستهلك مباشره، أي منتجات تم جمعها من الاسواق، أعلى من الكميه المسموح بها حسب النشرات الدوليه، وكذلك وجود عدة مبيدات مختلفه في العينه الواحده، وربما وجود بقايا مبيدات خطيره، وبغض النظر عن مدى خطورة نتائج التقرير، فأن نشر مثل هكذا تقارير يثير القلق والبلبله والرعب والتردد عند المستهلك الفلسطيني، الذي يعتمد بشكل رئيسي في طعامه على منتجات زراعيه اساسيه طازه مثل البندوره والخيار والفلفل وغيرهما.

ومن خلال خبرتي الممتده لحوالي 30 عاما في التعامل مع المبيدات في داخل وخارج البلاد، ومن جوانب مختلفه، سواء من خلال أجراء الفحوصات المخبريه لعبوة المبيد قبل الاستعمال أو لعينات غذائيه تم رشها، أو من خلال اجراء ونشر أبحاث حول أثر المبيدات على البيئه وبالاخص بقاياها في المياه الجوفيه والتربه، أو تأثيرها على الصحه العامه وبالتحديد انتقالها من المرأه الحامل الى الجنين، سواء اذا تم التعرض اليها مفرده أو لاكثر من مبيد، أو أبحاث تتعلق بالتعرض للمبيدات مع مواد كيميائيه أخرى مثل الادويه البشريه والنيكوتين.

ومن ضمن الخبره بالمبيدات كان أدارة برنامج تدريبي تثقيفي للمزراعين وبالاخص في منطقة الاغوار الفلسطينيه، والتعامل مع المزارع في الحقل وبشكل عملي، ولمدة استغرقت حوالي ال 5 سنوات، أو البدء في مشاريع ما يعرف "بأنظمة المكافحه المتكامله"، أي استخدام أمن وقليل للمبيدات مع أنظمة مكافحه اخرى للافات، فنستطيع ابداء بعض الملاحظات حول التقرير الاخير بشكل خاص، وحول استخدام المبيدات الكيميائيه في بلادنا، وحول الاثار الصحيه والبيئيه للمبيدات، وكذلك حول الدور المطلوب من الجهات الرسميه وغير الرسميه التي لها علاقه بموضوع المبيدات، وبالاخص وزارات الزراعه والصحه والاقتصاد وسلطة البيئه وغيرهما.

أولا: لا ينكر أحد أن المبيدات هي مواد كيميائيه سامه يتم تصنيعها في المختبرات ومصانع الشركات، وان تم اساءة الاستعمال، تؤدي ألى أثار صحيه وخيمه، ومنها الوفاه، وهذا حدث في بلادنا سواء بشكل عرضي أي من خلال تحضيرها للرش أو التعامل معها في الحقل أو بشكل متعمد وذلك بهدف الانتحار، ورغم ذلك فأن المبيدات ما زالت تستعمل على مستوى العالم، في الزراعه سواء لمكافحة الحشرات أوالاعشاب أوالفطريات في الحقل أو لمكافحة الحشرات في حظائر الحيوانات أو في مجال الصحه العامه في داخل البيوت وفي الشوارع والحدائق، وأن هناك شركات عملاقه تقوم بأجراء الابحاث وتنتج وتوزع المبيدات في أسواق العالم المختلفه، تقدر بعشرات مليارات الدولارات سنويا.

ثانيا: على الرغم من التقدم الكبير في الاتجاه نحو الانتاج الاخضر، أي الانتاج الذي لا يستخدم المواد الكيميائيه ومن ضمنها المبيدات، وعلى الرغم من النداءات والمطالبات من قبل جمعيات ومؤسسات الحفاظ على البيئه والارض في أنحاء العالم ومن ضمنها بلادنا بذلك، وبالتالي التوجه نحو أنظمة المكافحه المتكامله للافات، الا أن المبيدات ما زالت تستخدم من أجل انقاذ كميه قد تصل الى حوالي 50% من المحصول اذا هاجمته الافات، وبشكل كبير في العالم وفي بلادنا، وبالاخص في المناطق الزراعيه المكثفه، والتي تتوفر فيها المياه للري، مثل منطقة الاغوار الفلسطينيه التي تعتبر سلة فلسطين الغذائيه.

ثالثا: يتجه العالم ومن المفترض أن نكون نحن معهم، للتقليل التدريجي من أستخدام المبيدات، والى أستخدام مبييدات أقل خطوره وأكثر امانا، وتتجه شركات المبيدات العملاقه في أبحاثها الى انتاج مبيدات يتم استخدامها بكميات أقل من المعتاد وبأكثر فعاليه، وبأن تكون أكثر اختياريه، أي تقاوم أو تقضي على الافه ولا تؤثر على البيئه المحيطه بها، وتتحلل الى بقايا كيميائيه أقل سميه خلال فتره قصيره، وبالتالي لا تصل بقاياها الى المستهلك سواء بصورة خضار أو فواكه أو منتج حيواني، وهذا النوع من المبيدات من المفترض أن نتجه الى استعماله في بلادنا، من خلال وزارة الزراعه أو اللجنه الوطنيه للمبيدات التي تتبع الوزاره، التي تعمل سنويا على مراجعة المبيدات المستخدمه في بلادنا واصدار لائحه جديده.

رابعا: تكمن خطورة بقايا المبيدات في المنتجات التي تصل الينا، ليس في سميتها الانيه من تسمم واعراض واضحه، ولكن في تراكمها بكميات قليله في ألاجسام وبالتالي أثارها بعيدة المدى، فهناك ابحاث ودراسات قديمه وجديده من مناطق مختلفه في العالم، تبين أن هناك علاقه بين كثافة استخدام المبيدات الكيميائيه، أو بين استخدام أنواع معينه من المبيدات وبين أنتشار أمراض غير ساريه في تلك المناطق، وبالاخص أمراض السرطان بأنواعها، وكذلك أمراض عصبيه وتشوهات خلقيه عند الاجنه والنساء الحوامل وأمراض لها علاقه بتغييرات هرمونيه ينتج عنها ضعف النمو وتشوهات متعدده، حيث تشير تقارير وزارة الصحه الفلسطينيه الى التصاعد الكبير في نسبة الاصابة بالامراض السرطانية، والتي تشير الى ان الامراض السرطانية باتت تشكل المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وحتى ان بعض الدراسات العالميه اشارت الى تزايد حالات السرطان في المناطق الزراعية المكثفه.

خامسا: وبالاضافه الى تأثير الاستخدام الخاطئ للمبيدات على الصحه، فأن لها أثار بيئيه عديده، حيث يتم إدخال المبيدات إلى البيئة من قبل الإنسان وخاصة إلى الحقل، ولكن هذه المبيدات تبقى وتنتقل في النظام البيئي، فمنها ما ينتقل خلال حبيبات التربة ومن ثم إلى المياه، وخاصة المياه الجوفية ويلوث مخزون المياه، ومن المبيدات من يتطاير إلى الهواء ويلوث الهواء الذي نستنشق، ومنها من يبقى في المحصول ويتراكم (خاصة المبيدات التي تتحلل بصعوبة او خلال فترة زمنية طويلة) ومن ثم يتم استهلاكه مع المحصول من قبل الإنسان، ومن المبيدات ما يبقى لفترات طويلة في التربة وبالتالي يؤثر على خصوبتها وإنتاجيتها.

وبالتالي ومع القلق والارباك والتردد الذي دائما تثيره تقارير ومنها التقرير الصحفي الاخير عن وجود بقايا مبيدات في الطعام، فالمطلوب من الجهات الرسميه العمل على المراجعة الدوريه وبشكل علمي موضوعي لانواع وكميات المبيدات المستخدمة في بلادنا، سواء اكانت تلك التي تستخدم في الزراعة او التي يتم استعمالها في مجالات الصحة العامة، بحيث يتم تحديث قائمة المبيدات المستعمله في بلادنا بناء عل نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بالمبيدات والتي يتم نشرها عالميا بشكل متواصل، وكذلك الى اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق قوانين رادعة بحق من يقوم بتهريب مبيدات خطيرة ومحظورة الى بلادنا، وكذلك الى تشديد الرقابة وحملات التفتيش على استيراد وأماكن تخزين المبيدات وعلى محلات بيع المبيدات.

والمطلوب كذلك تكثيف الارشاد الزراعي وبالاخص العملي في الحقل مع المزراع، من خلال العمل معه لاختيار المبيد والمعايره والرش والقطف، وكذلك تشديد الاجراءات والمراقبه والتفتيش على تجار بيع المبيدات، وكذلك القيام واسوه بما يتم في دول العالم، بأجراء الفحوصات الدوريه لعينات عشوائيه من الاسواق لبقايا المبيدات، وبناء على نتائج الفحوصات التي من المفترض أن تتم في مختبرات مؤهله للفحوصات حسب المعايير العالميه، اتخاذ الاجراءات الفوريه، الكفيله بالحفاظ على سلامة الناس وعلى الامن الغذائي في مجتمعنا.