الاحتلال يعرقل الوصول للصلاة في الأقصى ويحتجز عدداً من النساء

وطن: عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول المواطنين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، واحتجزت عدداً من النساء الوافدات إلى الأقصى عند باب العامود بالقدس القديمة، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة، ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم الشخصية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أعادت حافلة تقل مواطنين من محافظات الضفة الغربية إلى حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى الأقصى بعد دخولهم إلى مدينة القدس.