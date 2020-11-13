البرغوثي يدعو عبر "وطن" لوقفة جماهرية ورسميّة مناهضة لزيارة بومبيو المرتقبة لمستوطنة "بسجوت"

رام الله-وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، إن الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستعمرة "بسجوت" الاستيطانية المقامة على أراضي مدينة البيرة، بأنها دليل على النية العدوانية لإدارة ترامب ومحاولتها استخدام الفترة المتبقية لها بتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات البرغوثي رداً على ما أشارت إليه موقع إعلامية عبرية، بأن بومبيو سيزور، الأسبوع المقبل، مستوطنة "بسجوت".

وقال البرغوثي في تصريح خص به وطن، إن هذه الزيارة تعتبر سابقة لوزير خارجية أي دولة في العالم، وتؤكد أنّ صفقة القرن لن تختفي باختفاء ترامب!

ودعا إلى مقاطعة بومبيو والاستمرار بمقاطعة إدارة ترامب، لتطاولها المستمر على الحقوق الفلسطينية.

وطالب البرغوثي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة شعبياً ورسمياً، لمنع هذه الزيارة واعتراضها، خاصة وأن مستوطنة بسجوت مقامة في قلب رام الله والبيرة.

وفي سياق متصل، وصف لأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاقتحام الذي شنته قوات الاحتلال، فجر اليوم، الجمعة، لمدينة رام الله، بأنه تأكيد أن الاحتلال لا يقيم وزناً لأي اتفاقيات، ويعتبر جميع الأراضي الفلسطيني تحت الاحتلال، داعياً لمواجهة هذه الاقتحامات بتصعيد المقاومة الشعبية والمقاطعة.