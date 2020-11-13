لماذا دفع الثمن؟

كتبت: آلاء مسالــمة

مدّ يديه ليمسك بالأمل، حال بينهما عشرة أصابع ورسغان، ليس لأنه يراه بعينٍ واحدة بل لأنّ الظلم كان أكبر من أن يراه ويتمسك به،الظلم كان أكبر منه ومنذ متى يعرفالظلم صغيرًا أو كبيرًا!، ظُلمَ أباه، وها هو دوره الآن ليأخذ نصيبه من الظلم في زمن لا يعرف الإنسانيّة ويتصارع فيه البشر على البقاء ومن يبقى يكن هو القوي، لكن ظلمهُليس كظلم أحد، ففي البداية واجه هذا الظلم بعمرٍ صغيرٍ لا يقوى فيه على احتمال الفراق هكذا فراق يهدّ الطفلَ مبكرًا ويجعله وحيدًا في الكون صغيرًا تائهًا لا يعرفللحياة معنى، فراق أبيه الذي تركه يعيل المنزل من بعده، حيث كان هو في السجن نفي إليه كمسجّل لضحيةِ ثأر، أما الظلم الثاني والأشد ألمًا هو أن يكون هو الضحيةالثانية للثأر بعد أبيه، خسر فيها يديه الإثنتين وعينه.

في صباح يومٍ مشؤوم على صالح وعائلته، طلبت أم صالح منه أن يذهب ليشتري لها الخبز لتعدّ الفطور لصالح وأخوته، 16/10/2020 خرج صالح من المنزل جاهلًا ماذا ينتظره من عذاب، تعرّضت له عصابةٌ مكونة من ثمانية أشخاص، اختطفوه في باصّ كبير وأخذوه إلى دارٍ مهجورة نكّلو بهوأبرحوه ضربًا، سأل صالح رئيس العصابة الذي يكنّى بِـ " علي الزنخ" ما سبب ما تفعلوه بي ؟ لمَ كلّ هذا؟!، ليردّ عليه: مضى وقتٌ طويل على عدم تذوقي لطعم الدماء، أريد أن أشرب من دمك، وأحضر كوبًا ليعصر فيها دمائه ويشربها.

فما لبث إلا أن أحضر سكينًا كبيرة "بلطة"، وهمّ بقطع يد صالح الأولى، تروي أم صالح ما حدث فتقول: قطعوا يد صالح الأولى بسكين بادحة، فقال له صالح فالتبقِ لييدًا واحدة على الأقل، حتّى قام بقطع يده الثانية أيضًا، يقول صالح: لم يقطعوا يدي بالكامل بقيت ملتحمة من الطرف وقال لي: أكمل بترها بنفسك، ثم سحب موسًا منجيبه وفقأ عيني، ليتركو يديه تنزف وعينه ورموه بالطريق، سائق التاكسي رأى صالح مغشيًا عليه ومرميًا على الأرض حمله إلى السيارة وذهب به إلى المشفى، عندما وصلالخبر لأمه لم تصدّق ما سمعت وظلّت تكذّب الخبر، بحثت عنه في جميع غرف المشفى، والدموع تقف على شفا حفرةٍ من سقوط حتّى رأت ابنها بأمّ عينها وهو متمدد علىالسرير ويتأوه ويناجي الله بأن يخفف عنه هذا الألم، في الحقيقة صالح لم يكن بتلك الحالة الضعيفة، بل كان صابرًا راضيًا بقضاء الله لما حدث له كاظمًا لألمه، يتحسس يدَأمه ويواسيها ويعلّمها الصبر، بالفعل رغم بشاعة وقسوة ما حدث له إلا أنّه كان أستاذًا في الصبر، شيخًا في الرضى، كانت ردّة فعله حقيقةً غريبة على كل من علم بماحدث معه كل من رآه قال: من أين جاء بكل هذا الصبر وهو بهذا العمر الصغير بعد؟

صالح تعلّم هذا الدرس وأصبح أستاذًا فيه قبل أن يمرّ المراحل المتقدمة من العمر والتعلّم بالتجارب بل كان الله معه يلهمه الصبر والسلوان وهو في أشد اللحظات ألماً، " ومن كان الله معه فمن عليه"، لم يشتكي صالح ولم يضعف بل قال لأمه: لا تخافي ولا تحزني إنّ الله معي، ناشد الملك بأن يعفو عن أبيه وقال له: أنّ أعضائي التي سلبت مني تكفي لتكون مقابل العفوعن أبي، ولم يلبث الملك إلا أن يلبي نداءه ويسمع مناشدته فعفا عن أبيه وكان لقاء صالح بأبيه يهوّن عليه أعظم مصائب الدنيا، ومصيبته العظيمة بخسارته ليديه وعينه.



خرج أبو صالح من السجن بعفو عام، ليرعى أسرته ويستظلوا بظله، وليعتني بصالح، وقام الملك بإرسال قوات الأمن لجميع البلدات التي تتواجد بها العصابات العشوائيةهذه وتم القبض عليهم بالمشتبه بهم وبمن كان من أصحاب السوابق أيضًا.

الحلم الكبير لصالح تبخّر وتلاشى، حرموه أن يحقق حلمه وحولوا حلمه إلى كابوس، كان يحلم صالح بأن يصبح رجلًا في الأمن العام، لينظّف بلدته من هذه العصاباتالتي نكّلت بأبيه وبه وجميع البلدات، ويخلّص النّاس من ظلمهم، تحققت أمنية صالح بالقبض على هؤلاء المجرمين ولكن كيف؟

خسارته كانت هي ثمن التخلص منها، أمّا حلمه! لن يتحقق بعد اليوم.

الحلم الكبير مات، واليدان اللتان كانتا تحلمان بتنظيف البلدة انقطعتا وعين صالح التي كانت ستتربّص لهؤلاء المجرمين فُقِئت بقيَ لصالح عين واحدة وبقايا حلم ليست واضحة ملامحه التي هي أقرب للتلاشي.

ليهتف جميع أبناء البلدة يداك يا صالح نظفتا البلد، ويقول أبوه أنت فتًى صالح يا صالح.