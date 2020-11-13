بعد منتصف الليل

كتبت: إيناس حلواني

"ضعي مونةَ الغد في الحقيبة لكي لا ننساها"

هذا ما قالتهُ لي أمي قبل أن أخلدَ إلى فراشي الدافئ ،مستعدةً لمقابلة والدي العزيز أبو أُسامة الحبيب على أحرٍ من الجمر، كم اشتقتُ إليك ولرؤيتكَ السعيدة ،التي ما دمتُ أحيا أحلمُ بأنْ أستيقظُ على صوتك أنتَ ووالدتي التي أدعو أن يطيل في عمرها ، كيف سألتقِ بكَ؟وكيف تكون النظرة الأولى بعد انقطاعٍ دامَ أكثرَ من ثلاثةِ أشهر .. بسبب الفيروس اللعين كورونا ، والدي الأسير كيف تكون أحوالك ؟ماذا تأكل ؟ ماذا تشرب ؟ هل تنامُ جيداً ؟ آهٍ كم أتشوقُ لمرورِ هذه الليلةِ سريعاً حتى تأتي الساعة الحادية عشر ضهراً وألتقي بكَ وأقولُ لك عن مواضيعٍ تشغلُ بالي وفكري ، حتى آخذَ منك النصيحةُ المثلى وأشعرُ بخوفِ الأبِ على ابنتهِ الوحيدة ، أريدُ التحدثَ معك عن علاماتِ التفوقِ والتميز التي كافحتُ من أجلها وسهرتُ الليالي كي أسمعَ مقولةَ "بنتُ الأسيرِ حصلتْ على امتيازٍ وتفوقْ" كيف ستكونُ طريقنا إليكَ مع هذه الأوضاعَ التعيسةَ بسبب الفيروس اللعين آملُ أن تكون على أحسنِ حال ونلقاكَ على خير ، سأنامُ الآنَ .. وما إن خلدتُ الى النوم العميق استيقظتُ الساعةَ الثانيةَ عشر ليلاً على صوتِ والدتي منزعجةً من حلمٍ ما ، والدتي !

ما بك ؟

ماذا يحصلُ لك ؟

ما كانَ ذلك الحلم ؟ ماذا أصابكِ ؟

فأجابتني بانزعاجٍ وشئمٍ شديد : " كابوس .. كابوس " أعوذُ بللهِ من الشيطانِ الرجيم .. أعوذُ بللهِ من الشيطانِ الرجيم .

فقلتُ لها : أُمي !! ما بك ! اشربي كأس الماءِ هذا !

قولي لي ماذا رأيتِ ..؟

فقالت : لا يا بنيتي الحلم سيءٌ جداً لا أريدُ التحدث به ، سأنامُ الآن كي لا نتأخرَ على حافلةِ التوصيلِ للسجنِ لأنها ستنطلق بعد الفجر .

فقلت لها : نامِ بسلام .

ثم ذهبتُ الى فراشي في منتصفِ الليلِ قلقةً جداً وما إنْ غفيتْ عيوني رأيت نفسي في الحلم مرتديةَ أجمل الملابس ومستعدةَ كل الاستعادِ الى الذهاب وأخيراً وأخيراً حانتِ اللحظةُ التي أنتظرها ثلاثة أشهر ، والدي العزيز إني قادمةٌ إليك .

جاهزةٌ للانطلاقِ يا أمي .. الحافلةُ بعد عشرِ دقائق تأتي ، ما أكثر أهلَ المساجين .. أَكّلُ هؤلاءِ سيذهبونَ معنا ؟ كيف ستسعهم الحافلة ذات الخمسون راكبٍ !

فقالت أمي : إنهم محرومين من أشهر عديدة من ملاقاةِ أحبائهم .

فقلتُ .. آهٍ متى سنصلْ فنحن بالانتظار .

وفجأة تأتي حافلة ذات العشرون راكب .. اووه ما هذا !

كيف ستنقل كل هؤلاء البشر.

يَطلُ علينا مسؤول شركة النقل المخصصة قائلاً : آسفون يا جماعة بسبب الأوضاع الحالية وما نعانيه من تشديد وتقييد على عدم الإختلاط الكثير لا نستطيع نقلكم دفعةٍ واحدة .. سوف نقوم بتخصيصِ نقلتين لكي تصلو بسلام وآمان ..

فما لاحظت إلا والرجال تتباعد إلى الخلف وتعطي مجال النقلة الأولى للنساء .. وكانَ نصيبنا أن نصعد للحافلة، وما إن هَممّتُ للصعود رأيتُ عجوزٌ على عُكازيه ِ يعاني من وجع مفاصلَ رجليهِ بسبب الوقوف ، فما كان مني إلا أن تطوعتُ له بالصعود بمثابة محلي ، فوقفت أمي في نصف الحافلة تريدُ النزولَ ولكن مع الأسف .. إنتهى الوقت وحان للحافلة أن تبدأ بالانطلاق ، في البداية شعرتُ بالخوفِ فأنا أصبحت لوحدي ضمن جماعةٍ لا أعرفها .. آهٍ الحمد لله رأيتً صديقة أمي في الحافلة ووقفت بجانبها ننتظر وننتظر .. بالبرد القرص ننتظر .. يا ويلاه ما هذا ، لماذا تأخروا ! أصبحت متعبة قليلاً من الوقوف ، متعبة وأنا لم أبدأ مشوار اليوم .. آهٍ سأقابل والدي وأنا متعبة ، ولكن لذةِ رؤية المحب تُذهبُ كل الأوجاع ، أصبحت أشعر بالجوع ، فالمونةُ في الحقيبة مع والدتي ، تأخرت الحافلةٌ علينا كثيراً يا ترى هل وصلوا ! فجلستُ على رصيف الشارع لكي أرتاح قليلاً لَحينِ وصول المُنتظر ،وتناولت قطعةَ الخبز الساخن المخبوز على يد أم فراس صديقة والدتي ، فأشرقت الشمس الساطعة ونحن تحتَ الشمسِ رأسي يؤلمني كثيراً ، آهٍ ما هذا اليوم ، أريد النوم ، أريد الراحة ، ياربِ أَعنّا على ذلك اليوم !

ظلَ الناس ينتظرون ، لا أحد تراجع بالذهابِ بالرغم من التأخير ، فَشوقهم استولى على أيةِّ مشاعر مؤلمة من الوقوف والشمس .

وفجأة .. جاء الفرج في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً وبالتزامن مع آذان الظهر ، فرحنا كثيراً ثم صعدنا تدريجياً للحافلة بأجسامٍ متعبةٍ ، جلست على المقعد الأولي بعد السائق ، فمن شدة التعب غفيتُ قليلاً ، واستيقظت على صوت الرجال والنساء الموجودين بالحافلة المعبرين عن استيائهم الشديد لهذا اليوم بسبب تعطل الحافلة ، وأنا سمعت ذلك فَبكيتُ في صمتٍ ، أنا المتشوقةُ للقاء والدي! كيف سأصلُ في الوقت المناسب للدخول لرؤيته ! زاد بكائي الغير

مُعلن ، أمي تنتظر وصولي لكي ندخلَ سوياً ، آهٍ على اليوم المشؤوم آهٍ !

ومن رحمةِ الله تواصل السائقُ مع أحد زملائهِ الموجدينَ في المنطقة ، فأتى أحدهم مسرعاً لنقلنا ، حمدتُ الله كثيراً ولكن بقلبي خوفٌ كبير فإن لم نصل قريباً ، يتنهي وقت الزيارة ، ولا يرى والدي من أتى لزيارتهِ مهرولاً .

وصلنا في الوقت المناسب جداً للدخول ، فرأيتُ والدتي من بعيدٍ تنتظرني وحركة الانتظار في يديها وهي خائفة ، وقد شَعرتُ ببكائها خائفةٌ عليَّ بصمت!

فذهبتُ مسرعةً إليها وعانقتها .

فنستقبل سوياً عذابً آخر من عذابات هذا اليوم ، التفتيش الصارم والتعقيم المستمر من قِبل جنود الإحتلال ، المعاناة المحتومة علينا ، وقت الانتظار الكبير ، طاق صبرنا العنان ، لم نعد نستطيع التحمل ، ولكن رؤيةِ المحب تُذهبُ كل الآلام ، والدي إنا قادمون إليك ، ننتظرك والدي ، دخلنا غرفة الزيارة بعد المعاناة الطويلة ، لكن المفاجأة المريرة أننا لم نلتقِ بوالدي ، فأخبرونا بأن جنود الإحتلال مانعوا الزيارت عليه ، وضعوه في غرفة العزل ، غرفة الزنزانة ، اليوم المشؤوم والسجنُ الملعون والمسجون المظلوم .

استيقظتُ مفزوعةَ البال ، قلقة بعض الشيء ، أهذا كله عبارة عن حلمٍ ملعون ، آهٍ تعبت !

والمفاجأة المشؤومة الكبرى أخبرتني إياها والدتي بإلغاء الزيارة لليوم بسبب سوء الأحوال والأوضاع والتسكير المفاجأة للطرق بسبب الفيروس اللعين كورونا والشؤمُ الكبير الإحتلال .