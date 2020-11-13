الشيخ: زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة تحدٍ للشرعية الدولية

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، معلقاً على أنباء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنات الضفة الغربية، إن تلك الخطوة تشكل رسالة تحدٍ للشرعية الدولية.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر تويتر، إن "‏زيارة بومبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية هي تحدٍ للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر تقرير عبري، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يعتزم القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل، الأسبوع المقبل، في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي.

ونقلت موقع إعلامية عبرية، أن بومبيو سيزور، الأسبوع المقبل، مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة.