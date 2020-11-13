إصابة 3 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله

رام الله - وطن: أصيب فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، ما أدى لإصابة المواطن عثمان وائل عفانة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وناصر جرادات بالرصاص المعدني في قدمه بمخيم قدورة، ونعيم فروخ بالرصاص الحي في يده بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.

ولفتت المصادر الى أن تلك القوات اقتحمت مدينة البيرة، قبل أن تنسحب.