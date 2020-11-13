اتفاق بين دولة الاحتلال وشركة "فايزر" للحصول على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

وكالات - وطن: توصلت حكومة الاحتلال، إلى اتفاق نهائي مع شركة "فايزر" الأميركية، للحصول على 8 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تكفي لـ4 ملايين شخص، سيتم توقيعه اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها: حقن المواطنين باللقاح الذي يعطى على جرعتين، لن يتاح إلا بعد إصدار التراخيص الملائمة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ووزارة الصحة في دولة الاحتلال، وأوضح البيان أن الشركة الأميركية تعتزم التقدم للحصول على التراخيص نهاية تشرين الأول/ نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان، فإن دولة الاحتلال ستتسلم اللقاحات خلال كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن تصل كامل الكمية خلال العام 2021 المقبل (دون تحديد موعد الشحنات).