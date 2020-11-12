الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس بحوالي 2 مليون شيكل في الخليل

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الخميس، على مطلوب صادر بحقه 3 أوامر حبس بحوالي 2 مليون شيكل في مدينة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول وجود هذا المطلوب على مدخل مدينة الخليل وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش لهذا المطلوب لإلقاء القبض عليه .

وأضافت، بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة التي يستقلها المطلوب لمكان الحاجز سارعت عناصر الشرطة بإيقافها وإلقاء القبض عليه، علما بأنه هارب من وجه العدالة منذ 5 سنوات وصادر بحقه 3 أوامر حبس بقيمة 2 مليون و160 ألف شيكل.

وأكدت التحفظ عليه لتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه حسب الأصول.